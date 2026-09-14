名古屋亞運乒乓球｜港乒雙打強勢亞運爭佳績　黃杜配冀首摘獎牌

上月的WTT瑞典大滿貫，港乒在雙打殺入三項決賽，摘下三面銀牌，為即將舉行的名古屋亞運注下強心針，力爭獎牌。

今年WTT賽事四度闖入決賽的港隊女雙組合杜凱琹／吳詠琳，世界排名升上第三名，以歷來最高排名出戰亞運，「杜吳配」坦言排名帶來不少無形壓力，仍在摸索適應之道。

攝影：梁鵬威



（梁鵬威攝）

即將在周四出發名古屋的香港乒乓球隊，今日（14日）在香港體育學院會見傳媒，派出5男5女出戰，由黃鎮廷與杜凱琹領軍。港乒雙打近期戰績亮眼，早前的WTT瑞典大滿貫三項雙打全闖決賽，是今屆名古屋亞運的獎牌希望。

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港隊女雙組合杜凱琹／吳詠琳，是港乒如今排名最高的雙打組合。「杜吳配」今年四度晉身決賽，世界排名升上第三，這對港乒「左右配」在瑞典大滿貫打出驚喜，曾擊敗中國「世一」組合王曼昱／蒯曼，展示與世界前列周旋的能力。

世界排名創新高，杜凱琹坦言「世三」是證明，也是壓力，「我和吳詠琳今年取得不錯成績，如今突然去到世界第三，是動力也是壓力，近期訓練已感受到無形壓力，就算如何放輕也不能不想，我們積極地找方法處理。」

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「自己第一次在這排名，心態必定起變化，近兩星期與阿杜（杜凱琹）嘗試調節心態，以往比賽有好表現，都是因為大家心態放得開，希望今屆亞運也可以享受舞台，好好發揮。」上屆以陪練身份參加亞運，今屆首度擔正的吳詠琳，期待在亞運的大舞台中展示自己的實力。

杜凱琹與吳詠琳合作一年多，阿杜的沉穩，詠琳的活力，兩人建立一套獨有的默契，杜凱琹說：「畢竟她（吳詠琳）是『學霸』，做每件事也有清晰的計劃，同時給予自己很大壓力，我有時提醒她放鬆一點，她的衝勁同時推動我再進步。」杜凱琹的存在，是吳詠琳的定海神針，「阿杜比賽時沒太多表情，很平穩，而我是大起大落，在她身邊我更放心，她穩定我飄忽情緒。」

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四戰亞運的杜凱琹，今屆四線出擊，女雙以外，還會夥拍黃鎮廷衝擊混雙獎牌。「黃杜配」戰績出眾，兩人未曾踏上綜合運動會的頒獎台，經驗豐富的兩人也希望在名古屋一圓獎牌夢。「2018年（雅加達亞運）的女團銅牌是唯一的亞運獎牌，我渴望在單項再踏頒獎台，與廷哥（黃鎮廷）合作多年，當然希望在運動會一同奪牌，上屆看到廷哥摘銅後，自己更有動力。」

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同樣第四次參加亞運的黃鎮廷，今屆打足四項，「廷哥」坦言對體能、精力上也是挑戰，他笑言若果可以一日多賽都是幸福的煩惱，「如果可以一日打四場，即是證明你未出局，所以頂得一日得一日。坦白說，體力上、精力上都難以堅持一日多賽，始終自己不再年輕，每場消耗不少，但可以頂就繼續打下去。」

黃鎮廷無論在男雙及混雙也有不錯成績，他希望在亞運延續強勢，在雙打項目也會練習更多，希望繼上屆再踏上頒獎台。

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港乒大軍今屆將在郵輪下榻，但部分教練卻在外面住酒店，港隊總教練李靜坦言安排影響部署，「郵輪與場館相距40分鐘左右車程，對球員影響不大，反而開會、部署等較為複雜，畢竟不是所有教練也住在郵輪，不多不少也有影響。」