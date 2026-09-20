亞運2026｜彭詩雅總結個人賽經驗　寄語隊友接力賽全力出擊

名古屋亞運｜「A good warm up. Warm up is起身，好好起身！」港將彭詩雅或許分不清廣東話的「熱身」與「熱身」，但她今早完成三項鐵人女子個人賽後，已為明天（21日）的混合接力賽做準備。

香港三項鐵人隊在過去兩屆亞運均奪得混合接力賽銅牌，彭詩雅與隊友皆希望更進一步，全力向不同顏色的獎牌進發，「畀心機、唔好棄」是她給自己和隊友的寄語。

夏家朗名古屋現場直擊



自從上載「鬼妹講廣東話」的短片到Instagram後，彭詩雅成為網民寵兒，她接受傳媒訪問時也大膽講廣東話——雖然偶爾會出錯。

亞運三項鐵人｜彭詩雅。（夏家朗攝）

「A good warm up. Warm up is起身，好好起身！」今天她以59分50秒完成女子三項鐵人個人賽，排名第8，她表示已全力準備明天的混合接力賽，今日一戰是一場好好的熱身（雖然她說了起身），有助適應賽道和對手的實力。尤其今屆的女鐵人在單車環節實力強橫，彭詩雅與韋褆今天也吃了不少苦頭，她直言「單車真係好難呀」，以1小時00分31秒完賽、第11名完賽的韋褆亦說：「我第一次與高水平選手比賽，我不會錯過這個機會，找到不足就要努力改善。」

亞運三項鐵人｜彭詩雅。（夏家朗攝）

亞運三項鐵人｜彭詩雅。（夏家朗攝）

亞運三項鐵人｜韋褆。（夏家朗攝）

亞運三項鐵人｜賽事於愛知縣蒲郡市舉行。（夏家朗攝）

亞運三項鐵人｜不少日本市民沿途為選手打氣。（夏家朗攝）

彭詩雅與韋褆賽後你一言我一語，未因與獎牌無緣而士氣受損，她倆的戰意依然高昂，誓於明天的接力賽全力出擊。「Just have to move on，明天將是非常高速的比賽，我們要最後準備了。」請彭詩雅用一句廣東話總結今日，她說：「畀心機，唔放棄！」

亞運三項鐵人｜彭詩雅和韋褆未因與獎牌無緣而影響戰意。（夏家朗攝）

亞運三項鐵人｜「畀心機，唔放棄！」彭詩雅（左）這句寄語，不只適用於三項鐵人隊，而是整個香港代表團，甚至香港人。（夏家朗攝）

至於男子三項鐵人，羅競賓（Robin Elg）與奧斯卡（Oscar Coggins）分別以第6及第7名完成，時間為53分41秒和53分55秒。

至於獎牌成績，日本的北條巧勇奪男子組金牌，中國的張璽瑞及哈薩克的Arlan ZHANABAY分奪銀牌及銅牌；女子組的三甲則依次是中國的林鑫瑜與黃安琪及日本的林愛望。

亞運三項鐵人｜奧斯卡及羅競賓。（夏家朗攝）

亞運三項鐵人｜奧斯卡及羅競賓。（夏家朗攝）

亞運三項鐵人｜奧斯卡。（夏家朗攝）