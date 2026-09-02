名古屋亞運｜彭詩雅的廣東話修煉記：我係True香港人｜三項鐵人

「用廣東話，OK？」

「你唔好玩我啦……」

去年11月全運會前，香港三項鐵人運動員彭詩雅（Bailee Brown）笑言下次以全廣東話做訪問，一年後在名古屋亞運前重提舊事，她用半鹹半淡但又很地道的廣東話回絕。訪問最終大部份時間都以英語完成，偶爾爆一兩句廣東話，彭詩雅自言廣東話只屬「BB Level」，但她真的很努力地學習這種「好難但好有趣」的語言。

對彭詩雅來說，廣東話的九聲六調，是她手術後躺在病床上遇到的暖心幫助，也是她日常生活「食花生」的色彩，更是她能說出「I am now a true香港人」的自我認同。

攝影：梁鵬威



名古屋亞運三項鐵人｜彭詩雅。（梁鵬威攝）

彭詩雅的雙親是加拿大人，在香港土生土長，從小就讀國際學校，英語足以應付生活所需，壓根兒沒想過學習廣東話。不過從去年8月開始，彭詩雅不時於Instagram上載「鬼妹講廣東話」的短片，獨有的「鬼妹X港女」腔調說出「大家好」、「和平走」，加上招牌燦爛笑容，短片大受網民歡迎。

學習廣東話的契機，緣自2024年一次三鐵訓練的恐怖意外，她跑步時失足撞向岩石，右手食指撞到爆開骨折，她直言傷口恐怖得連自己都不敢看。縫了15針的手指永久失去知覺，但更可怕的是她完成手術後，每天躺在病床上，她自幼在父母鼓勵下經常跑步、游水，18歲當上全職三鐵運動員，從未試過長時間無法訓練。

「躺在醫院什麼都做不了，不停胡思亂想。」彭詩雅今天笑着憶述住院的日子，其實當時內心充滿掙扎：「沒有訓練，我不斷問自己：『我係邊個？』沒有三鐵，我彷彿什麼都不是。」

彭詩雅經歷手指骨折的意外，三鐵生活一度「被登出」。（Instagram截圖）

留院養傷期間，反而讓彭詩雅感受到三鐵以外的生活，身邊圍繞着熱心相助的香港人，無論是醫生、護士還是普通市民，「香港是很友善的城市，當我受傷後，很多人無私地幫助我」。身邊人此時此刻每一句廣東話，都鑽進她的心坎，她立志：「我係香港人，我一定要講廣東話。」

留院養傷期間，彭詩雅感受到身邊圍繞着熱心相助的香港人。（梁鵬威攝）

自此，彭詩雅定期上載短片到Instagram，記錄自己學習廣東話的一點一滴，她由「西瓜」、「芒果」這些無關痛癢的詞語開始，之後學習「唔關你事 / 關你咩事 / 關你鬼事 /關你屁事」的分別，繼而走進麵包舖買「菠蘿包」和「蛋撻」、光顧茶餐廳飲「茶走」、再到糖水舖品嚐「芝麻湯圓」、「紅豆沙」，甚至在街市熟食中心的冰廳做「樓面」幫客人落單，她的廣東話未算純正，有時把「溝通」讀成交通，但生活裏的人事物，隊友、侍應、甚至卡通片Peppa Pig，都是她的老師，她一直說廣東話、做香港事。

「現在我日常生活可以應用廣東話，香港變得更有顏色，I am now a true香港人。」彭詩雅說。（梁鵬威攝）

「廣東話好難但好有趣，我還是『BB Level』，廣東話每個字、每個音調都有不同意思，現在我日常生活也可應用廣東話，當街上見到別人吵架更可以『食花生』，開始聽得明少少，香港變得更有顏色，I am now a true香港人。」彭詩雅說。

笑容滿面的彭詩雅，面對困難總是樂天應對。（梁鵬威攝）

這個「true香港人」即將第三次代表香港出戰亞運，「2018年在雅加達首次參加亞運，也是我的第一個大賽，當時我是『BB Bailee』，一切都很新鮮，更奪得三鐵港隊12年來第一面亞運銅牌（混合接力），是我生涯最佳時刻；到上屆杭州亞運，即使陣容不同，我們同樣獲得銅牌，自己也變得更聰明」，今年她為了第三次亞運馬不停蹄在世界各地集訓和比賽，全力備戰，「今屆的我更有經驗，更自信，我們將再次朝頒獎台進發，爭取突破」。

面對劣勢，彭詩雅堅定前行。（梁鵬威攝）

比起其他運動項目，三鐵一次過滿足了游水、踩單車和跑步三個「願望」，辛苦卻以三倍計，彭詩雅曾經覺得日復日的訓練很沉悶，練到哭，也想過放棄，直至受傷後被迫「登出」三鐵生活，原來披上港隊戰衣的時刻，即使像去年全運會，首日個人賽因為單車輪胎中釘被迫退賽，導致第二日混合接力賽壓力大增，三鐵依然教她快樂，更令她感覺自己是「全新的Bailee」。

「受傷前的自己時有憤怒，意外後我反而看見世界的美好，走出舒適圈，讓我成為更好的人，這樣對運動員生涯也有幫助。我連躺臥在床的日子也捱過，如今只要可以練習和比賽，總好過什麼都不能做，失敗變得不再可怕。」

「今屆的我更有經驗，更自信，我們將再次朝頒獎台進發，爭取突破。」彭詩雅說。（梁鵬威攝）

「受傷前的自己時有憤怒，意外後我反而看見世界的美好。」彭詩雅說。（梁鵬威攝）

「走出舒適圈，讓我成為更好的人，這樣對運動員生涯也有幫助。」（梁鵬威攝）

「只要可以練習和比賽，總好過什麼都不能做，失敗變得不再可怕。」彭詩雅說。（梁鵬威攝）

「即使腦海有很多想法，但放棄從來都不是選擇。」彭詩雅說。（梁鵬威攝）