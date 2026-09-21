亞運2026｜沈曉榆奪香港第一金　女子長拳封后　三戰亞運終圓夢

名古屋亞運｜長拳項目被視為香港武術隊於今屆亞運的獎牌希望，香港武術隊派出開幕禮為港隊持旗的沈曉榆，以及世界盃長拳冠軍楊子瑩出戰，以「雙保險」力爭金牌。

最終沈曉榆以9.713分，奪得女子長拳金牌，是香港隊今屆第一面金牌。她賽後感言：「台上只有分半鐘的演出，背後卻是十多年的努力……說不緊張是假的，壓力好大，但教練團隊和我一起頂住了。」

趙子晉名古屋現場直擊



香港隊昨日憑空手道的劉慕裳及游泳的馬紫玲/何詩蓓/李芯瑤/簡綽桐/王欣桐奪得兩面銀牌，來到開幕後第二個比賽日，港隊終於奪得今屆第一金。

亞運武術｜沈曉榆奪今屆第一金。（趙子晉攝）

亞運開幕前，港隊已視女子長拳為爭金項目。沈曉榆在16名選手中「尾二」出場，當時隊友楊子瑩已完成賽事，取得取得9.703分，惟鐵定三甲不入。猶幸沈曉榆頂住壓力，以9.713分完成整套動作，只要最後一名出場的印尼選手不超過9.713分，沈曉榆便肯定封后。

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

結果印尼選手以9.603分完成賽事，沈曉榆三戰亞運，終於圓夢，這面金牌也是香港隊今屆亞運第一金。隊友楊子瑩最終排名第五。

亞運武術｜楊子瑩。（趙子晉攝）

今屆是沈曉榆第三次出戰亞運，她在過去兩屆均與獎牌無緣；去年世大運則在長拳、劍術及槍術全能奪金，並於世錦賽長拳堯后。今屆她沒有參與劍術槍術全能，專注長拳，終於站上亞運頒獎台最高級；她在早前的開幕禮亦被選為香港代表團持旗手，今屆亞運可說是「雙重圓夢」。

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）