世界運動會︱沈曉榆奪港隊第3金 武術女子全能三個項目獲最高分
撰文：威廉神
出版：更新：
香港武術代表昨日（9日）在成都世界運動會再下一城，憑沈曉榆在武術女子長拳劍術槍術全能賽事的出色表現，分別在長拳、劍術和槍術三個項目都獲得最高分，勇奪金牌。
沈曉榆以總成績29.26分奪金，她在賽後表示猶如置身夢中，感覺超現實：「其實3場都是打算平常發揮，享受比賽。這裏的觀眾很多，上到舞台就只是專注做好自己。」
她表示，出戰全能項目雖然會有比較大的壓力，但因為在香港一直有模擬訓練，因此可以順利應付。今次更是她第1次以較高難度的槍術動作比賽，「相信自己，相信教練，最終都可以完成到」。沈曉榆認為今次世運會獲得金牌是一個肯定，希望緊接的世錦賽會表現得更好。
教練耿曉靈亦十分高興，表示兩位奪金的運動員「做到100分」，她表示經過這兩年的訓練，動作難度提升不少、進步很大，並期望在之後的世錦賽及全運會都能有好表現。
港隊在今屆世運會已獲得3面金牌，超越上屆（2022年）的1金4銅，另外兩面金牌得主是空手道代表劉慕裳以及男子太極拳太極劍全能的楊頌熹。
