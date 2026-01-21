武術「世一」沈曉榆的慢跑修煉術　動靜之間　唯恆者行遠

武術與長跑，前者動如疾風，後者靜若止水，其實同樣離不開四個字：持之以恆。

香港武術隊女將沈曉榆（Lydia），自小踏上武術之路，直到2025年連奪世界運動會和世界錦標賽金牌，時間淬煉中，她無懼慢步，堅持前行。武術以外，Lydia喜歡跑步，步履之間專注於當下的自己，既鍛煉體能，也修煉意志。對於長跑，她深信欲速則不達，穿上跑鞋，跬步千里，總有一天昂首衝線。

賽場上的Lydia身披武術戰衣，目光如電、飄逸靈動；訪問當天，她換上清爽的跑步裝束，在柔和的冬日陽光下，我們既談習武，也談跑步。雖然長拳、劍術和槍術才是她的主項，但跑步作為「運動之本」，Lydia每周的訓練計劃亦加入跑步環節，有時是提升爆發力和心肺的間歇跑，有時是放鬆肌肉的輕鬆慢跑。「特別是到了大賽前的備戰高峰，我們訓練時會將半套或整套套路動作不停做、不停做，練到尾段真的筋疲力竭。」Lydia形容，一套分半鐘的武術套路動作就像在田徑場跑400米，「不過是一個加了大量動作的400米」，「在有氧和無氧之間苦練，對體能要求極高，所以跑步對我們來說非常重要」。

沙田城門河畔是Lydia的跑步路線，非以跑步為主項的她謙稱跑得不長，也跑得不快，但她對跑步裝備也有自己一套要求：「我的腳掌較窄，所以比較注重跑鞋的包覆力，包覆力不夠的話，跑步時腳掌易有多餘擺動。中底的物料也要承托與回彈兼備，太『腍』跑起來很費力。」無論是正式訓練還是假期紓壓，Lydia經常慢跑，所以功能全面的日常跑鞋正是她鞋櫃裏的必備品。訪問當天，Lydia穿上New Balance的1080 v15，這雙最新上架的慢跑鞋今代迎來大革新，中底換上全新Infinion科技，腳感比上一代多一點實淨，回彈較強，同時不失緩震功能，而且鞋身比上一代輕了約40克，Lydia一穿上腳已覺驚艷：「中底雖然厚，但腳掌不會因為中底太『腍』而沉下去，反而能夠承托雙腳，加上鞋身非常輕巧，跑起來每步都很俐落，沒有負擔。我特別喜歡跑鞋的包覆力，剛好『捉』住腳掌，不會在鞋籠內兩邊擺動。」

跑步是武術訓練的一部份，也是日常生活減壓的良方，問Lydia長跑與武術有否共通之處，她仔細想了想：「兩者同樣欲速則不達，必須持之以恆。長跑不會一下子跑到終點，只能夠每公里、每公里累積，必先有能力跑到十公里，才會去挑戰全馬。武術都一樣，每個動作只能不斷在失敗中累積經驗，不停鑽研、改良、苦練，不可能一蹴而就。」回顧Lydia的武術之路，小時候在體操與武術之間選了習武，從青少年隊開始拾級而上，最終成為香港隊代表，奮力在亞運、世界錦標賽等大賽打拚的過程中，她歷無數挫折——十年前一次十字韌帶撕裂令她緣盡世青賽，花了一年才告康復；近年比賽競爭愈趨激烈，動作難度愈來愈高，稍一晃神足以獎牌旁落。猶幸她憑着熱愛與鬥志，以及教練耿曉靈的無限支持，終於在2025年迎來豐碩成果，先在世界運動會奪得女子長拳劍術槍術全能金牌，又在世界錦標賽女子長拳封后，成為雙料「世一」。有趣的是，這股毅力默默推動她接受更多挑戰，馬拉松竟然成為她心裏的一顆種子。

「每年看到幾萬人一同在賽道上朝着終點跑，我也想感受一下這種氣氛。雖然目前我仍專注於武術，但我想試試十公里比賽，未來能夠成為馬拉松跑手。」馬拉松不就是由四個十公里累積而成？就如Lydia所言，持之以恆，慢慢跑未必令你跑得快，但必定令你跑得遠，跑到豁然開朗的世界。

