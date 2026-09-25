亞運會2026體操︱吳家祺跳馬首名入決賽　發揮出色為港隊添銅牌

愛知．名古屋亞運2026的體操項目，香港體操代表吳家祺初賽時在跳馬以14.166分的首名成績晉級周五（ 25日）下午的決賽，這位26歲港將力爭踏上頒獎台。

夏家朗日本名古屋現場直擊



亞運會2026體操︱吳家祺在跳馬項目獲得銅牌。（夏家朗攝）

跳馬項目初賽首名晉級的吳家祺，在決賽8位選手中排第5出場。每位選手在決賽均會有兩跳，以兩跳相加的平均分為成績定名次。

亞運會2026體操︱首名入賽的吳家祺，在跳馬決賽再次發揮出色。（夏家朗攝）

吳家祺在決賽發揮出色，第一跳做難度5.2的屈體前空翻兩周，獲14.233分，為出場選手中暫時最高；第二跳為內轉屈體後空翻兩周，難度同樣為5.2，獲14分，兩跳平均得14.116分，在5位已出場選手中名列第一。

亞運會2026體操︱吳家祺完成決賽兩跳後，緊緊擁抱港隊物理治療師。（路透社）

亞運會2026體操︱吳家祺完成決賽兩跳後，緊緊擁抱港隊物理治療師。（夏家朗攝）

緊接出場的菲律賓選手于洛（Carlos Yulo）為巴黎奧運跳馬及自由體操雙金得主，第一跳難度達5.6，獲全場最高的14.733分，難度5.2的第二跳再得14.466分，總成績14.599分，超越吳家祺。

亞運會2026體操︱巴黎奧運跳馬金牌得主于洛，亦摘下今屆亞運金牌。（路透社）

上屆亞運跳馬銀牌兼去年亞錦賽金牌得主、伊朗選手奧法迪（Mahdi Olfati），接着在難度5.6的第一跳獲得15.100分，再刷新全場最高單跳得分，他難度5.2的第二跳落地時稍為失手，仍得13.966分，總成績14.533分，在于洛之後暫列次席。

亞運會2026體操︱伊朗選手奧法迪（Mahdi Olfati）連續兩屆獲得亞運銀牌。（路透社）

壓軸的馬來西亞選手出場後，于洛確定以14.599分奪金，奧法迪摘銀，吳家祺為港隊增添一面銅牌。

亞運會2026體操︱吳家祺在跳馬獲得銅牌。（路透社）

亞運會2026體操︱已退役的石偉雄今屆轉換角色為港隊教練團成員之一，協助「師弟」吳家祺在跳馬項目踏上頒獎台。（夏家朗攝）

香港體操隊過往多次派員參加競技體操賽事，體操運動員石偉雄更在2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運連續兩屆取得跳馬金牌，2018年吳翹充亦在吊環取得第4名。石偉雄經已退役，今屆轉換角色為港隊教練團成員之一，協助「師弟」吳家祺亦能在跳馬項目踏上頒獎台。

亞運會2026體操︱已退役的石偉雄今屆轉換角色為港隊教練團成員之一，協助「師弟」吳家祺在跳馬項目踏上頒獎台。（夏家朗攝）