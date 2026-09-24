亞運會2026｜日本女子體操全能冠軍破中國壟斷　一度引退轉任評述

27歲日本體操老將杉原愛子（Aiko Sugihara）凝視着計分板，55.599分，她贏了。中國體操女隊在亞運女子個人全能項目長達13屆的金牌壟斷，被這位曾告別賽場的女孩終結。



女子個人全能決賽周二舉行，杉原愛子當日在強項自由體操中出現出界失誤，但藉較高的難度分仍摘下13.700分的全場最高分。完成高低槓、平衡木和自由體操三項比賽後，杉原以41.499分暫列第2，落後2026亞洲體操錦標賽個人全能冠軍、中國好手柯沁沁0.334分。要知道，中國體操女隊自1974年德黑蘭亞運開始，包攬女子體操個人全能項目金牌，保持住13連冠的輝煌戰績。

杉原愛子在前三項比拼後仍落後，藉跳馬反超奪冠。（Retuers）

杉原在最後一項跳馬面臨巨大壓力，跳馬向來不是她強項，高難度的「尤爾琴科轉體720度」尤爾琴科轉體720度（又譯：尤琴科轉體720度 / Yurchenko 720 / 踺子後手翻直體後空翻轉體720度），她亦很久沒有在大賽中使用。為求突破，她曾向日本體操傳奇「全能王」內村航平以及轉體王子白井健三請教，得到了關於角度以及手部位置的建議。

杉原以幾乎完美的姿態完成動作，拿下14.100的高分，總分定格在55.599分。另一邊廂，柯沁沁在最後一項自由體操中得到13.366分，總分累積55.199分。杉原總分反超柯沁沁0.4分，藉跳馬完成絕殺，奪下女子個人全能金牌，粉碎中國爭14連霸美夢。杉原在奪冠一刻表現出冷靜，眼裏僅有自己身體以及器材，「比賽結束後，我更多的是驚訝，心想『啊？』我當時根本不在乎分數，只專注於眼前的比賽。」

杉原擊敗中國選手柯沁沁奪個人全能金牌，破中國連霸壟斷。（Retuers）

杉原在亞運開幕當天剛剛度過27歲生日，她表示：「我非常高興，因為我肩負巨大的壓力才贏得了這場比賽。我喜歡成為第一，所以我非常開心。」

東京奧運後拒說「退役」 轉型記者未忘體操初心

杉原愛子曾協助日本隊在東京奧運女子團體全能決賽中獲第5名，雖然無緣頒獎台，但她因甜美笑容與勻稱身段在網絡迅速竄紅，然而東奧後她接受膝蓋手術，坦言：「我的身體狀況和動力都難以維持。我甚至不知道自己從事體操的意義何在。」她在社交媒體上宣布於2022年6月後結束競技生涯。

不過，她在告別信中特別強調自己絕不用「退役」一詞，而是以「人生轉折點」來形容，並多次重申「熱愛體操」。此後，她創立公司推廣體操運動，並以記者及解說嘉賓的身分出現在杭州亞運賽場。

杉原愛子會通過各種方式推廣體操運動。（Instagram@aiko_sugihara）

巴黎奧運落選留憾 27歲體操老將再攀巔峰

誰也沒想到，在「退役」一年後，杉原宣佈重返賽場，她來勢洶洶在日本錦標賽中奪下自由體操冠軍，豪言要回到日本隊，參加巴黎奧運。復出之路並非坦途，在2024年的奧運選拔賽NHK盃中，她因高低槓失手僅獲第5名，無緣奧運名單。

命運又像過山車，日本女體操隊原主力宮田笙子因違規吸煙飲酒退出代表團。杉原愛子獲補上機會，但因不符國際奧委會與國際體操聯會僅限「傷病」醫療證明的換人規範，日本體操協會無法為杉原提出遞補，日本女團最終以4人陣容出戰

一年後，杉原已經重返日本主力陣容，她在NHK盃中時隔10年再次奪女子全能金牌，同年在雅加達世錦賽中獲得自由體操金牌。杉原說：「每個人花期不一樣，我很高興我找到了綻放的方式。」

杉原愛子復出後遺憾缺席巴黎奧運。（Retuers）

杉原職業生涯最亮麗的花期有兩個，一個是2015年她16歲時，在廣島亞洲體操錦標賽包攬個人全能以及團體全能兩面金牌，一個是現在，當她身邊是16歲的中國強敵柯沁沁、16歲的隊友西山實沙時，她搶下生涯第一枚亞運金牌。

團體惜負摘銀淚灑賽場 誓言世錦賽再破高峰

在個人全能決賽翌日（23日）舉行的女子團體全能決賽中，日本以165.362分，落後金牌得主中國1.100分獲得銀牌。杉原淚灑賽場，心有不甘的她已將目光投向一個月後的世錦賽：「我們隊的最大目標當然是贏得團體金牌。就我個人而言，我希望努力訓練，確保我們在世錦賽上能拿到168分。」