名古屋亞運會2026體操｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：普利森
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的體操項目將於9月21日至10月3日舉行，香港體操隊將派出3男5女共8名運動員參賽。本文詳列香港體操隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026體操｜比賽日期

比賽日期：2026年9月21日至10月3日
比賽地點：名古屋市綜合體育館
比賽項目：
【競技體操】（Artistic）
男子組：團體全能、個人全能、自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓
女子組：團體全能、個人全能、跳馬、高低槓、平衡木、自由體操
【藝術體操】（Rhythmic）
女子組：團體全能、個人全能
【彈網】（Trampoline）
男子組、女子組
金牌數目：18

名古屋亞運會2026香港運動員名單+比賽日期賽程時間表總覽
吳家祺。（資料圖片/楊宇翹攝）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊名單

香港體操隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊名單

項目

組別

運動員

競技體操

男子跳馬

吳家祺

女子個人全能

曾凱緣、黃恬晴

藝術體操

女子組個人全能

李庭萱

彈網

男子組

劉朗風、李冠煒

女子組

劉潔瑩、蕭逸瑤

名古屋亞運2026彈網｜香港彈網運動員劉潔瑩。（IG@jennifer_crosszeria）
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名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程

以下為香港體操隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月21日

09:00

男子個人全能決賽（只參加跳馬）

吳家祺

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月22日

11:00

女子個人全能決賽

曾凱緣、黃恬晴

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月24日

16:55

女子跳馬決賽*

曾凱緣、黃恬晴

18:45

女子高低槓決賽*

曾凱緣、黃恬晴

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月25日

14:00

男子跳馬決賽*

吳家祺

14:40

女子平衡木決賽*

曾凱緣、黃恬晴

16:30

女子自由體操決賽*

曾凱緣、黃恬晴

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月27日

08:00

男子彈網決賽

劉朗風、李冠煒

15:00

女子彈網決賽

劉潔瑩、蕭逸瑤

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月1日

09:00

藝術體操個人全能初賽

李庭萱

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

10月3日

09:00

藝術體操女子個人全能決賽*

李庭萱

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石偉雄在2018年雅加達亞運成功衛冕男子跳馬金牌。（資料圖片/鄭子峰攝）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊往績

香港體操隊過往多次派員參加競技體操及彈網賽事，體操運動員石偉雄更在2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運連續兩屆取得跳馬金牌，2018年吳翹充亦在吊環取得第4名；彈網項目方面，劉潔瑩去屆亦曾取得第4名。至於藝術體操則是今屆首次派隊參賽。

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