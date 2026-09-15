名古屋亞運會2026體操｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的體操項目將於9月21日至10月3日舉行，香港體操隊將派出3男5女共8名運動員參賽。本文詳列香港體操隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026體操｜比賽日期

比賽日期：2026年9月21日至10月3日

比賽地點：名古屋市綜合體育館

比賽項目：

【競技體操】（Artistic）

男子組：團體全能、個人全能、自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓

女子組：團體全能、個人全能、跳馬、高低槓、平衡木、自由體操

【藝術體操】（Rhythmic）

女子組：團體全能、個人全能

【彈網】（Trampoline）

男子組、女子組

金牌數目：18

吳家祺。（資料圖片/楊宇翹攝）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊名單

香港體操隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊名單 項目 組別 運動員 競技體操 男子跳馬 吳家祺 女子個人全能 曾凱緣、黃恬晴 藝術體操 女子組個人全能 李庭萱 彈網 男子組 劉朗風、李冠煒 女子組 劉潔瑩、蕭逸瑤

名古屋亞運2026彈網｜香港彈網運動員劉潔瑩。（IG@jennifer_crosszeria）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程

以下為香港體操隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月21日 09:00 男子個人全能決賽（只參加跳馬） 吳家祺

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月22日 11:00 女子個人全能決賽 曾凱緣、黃恬晴

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24日 16:55 女子跳馬決賽* 曾凱緣、黃恬晴 18:45 女子高低槓決賽* 曾凱緣、黃恬晴

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月25日 14:00 男子跳馬決賽* 吳家祺 14:40 女子平衡木決賽* 曾凱緣、黃恬晴 16:30 女子自由體操決賽* 曾凱緣、黃恬晴

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月27日 08:00 男子彈網決賽 劉朗風、李冠煒 15:00 女子彈網決賽 劉潔瑩、蕭逸瑤

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月1日 09:00 藝術體操個人全能初賽 李庭萱

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 10月3日 09:00 藝術體操女子個人全能決賽* 李庭萱

石偉雄在2018年雅加達亞運成功衛冕男子跳馬金牌。（資料圖片/鄭子峰攝）

名古屋亞運2026體操｜香港體操隊往績

香港體操隊過往多次派員參加競技體操及彈網賽事，體操運動員石偉雄更在2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運連續兩屆取得跳馬金牌，2018年吳翹充亦在吊環取得第4名；彈網項目方面，劉潔瑩去屆亦曾取得第4名。至於藝術體操則是今屆首次派隊參賽。