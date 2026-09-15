名古屋亞運會2026體操｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的體操項目將於9月21日至10月3日舉行，香港體操隊將派出3男5女共8名運動員參賽。本文詳列香港體操隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026體操｜比賽日期
比賽日期：2026年9月21日至10月3日
比賽地點：名古屋市綜合體育館
比賽項目：
【競技體操】（Artistic）
男子組：團體全能、個人全能、自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓
女子組：團體全能、個人全能、跳馬、高低槓、平衡木、自由體操
【藝術體操】（Rhythmic）
女子組：團體全能、個人全能
【彈網】（Trampoline）
男子組、女子組
金牌數目：18
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊名單
香港體操隊出戰名古屋亞運的名單如下：
項目
組別
運動員
競技體操
男子跳馬
吳家祺
女子個人全能
曾凱緣、黃恬晴
藝術體操
女子組個人全能
李庭萱
彈網
男子組
劉朗風、李冠煒
女子組
劉潔瑩、蕭逸瑤
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程
以下為香港體操隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月21日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月21日
09:00
男子個人全能決賽（只參加跳馬）
吳家祺
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月22日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月22日
11:00
女子個人全能決賽
曾凱緣、黃恬晴
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月24日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
16:55
女子跳馬決賽*
曾凱緣、黃恬晴
18:45
女子高低槓決賽*
曾凱緣、黃恬晴
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月25日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月25日
14:00
男子跳馬決賽*
吳家祺
14:40
女子平衡木決賽*
曾凱緣、黃恬晴
16:30
女子自由體操決賽*
曾凱緣、黃恬晴
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（9月27日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月27日
08:00
男子彈網決賽
劉朗風、李冠煒
15:00
女子彈網決賽
劉潔瑩、蕭逸瑤
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（10月1日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
09:00
藝術體操個人全能初賽
李庭萱
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊賽程（10月3日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月3日
09:00
藝術體操女子個人全能決賽*
李庭萱
名古屋亞運2026體操｜香港體操隊往績
香港體操隊過往多次派員參加競技體操及彈網賽事，體操運動員石偉雄更在2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運連續兩屆取得跳馬金牌，2018年吳翹充亦在吊環取得第4名；彈網項目方面，劉潔瑩去屆亦曾取得第4名。至於藝術體操則是今屆首次派隊參賽。