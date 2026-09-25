亞運會2026｜蔡俊彥交何承謙守尾自愧不負責任　隊友：我們是團隊

香港男子花劍隊以一面團體銀牌終結名古屋亞運之旅，張家朗、蔡俊彥、何承謙及梁千雨賽後接受擔任HOY主持的前隊友張小倫訪問，蔡俊彥坦言自己表現不好，「唔係三個唔好，係得我打得唔好，要返去反省」，隊友迅即表示，大家是一個團隊，打得不好就要一起改進。

趙子晉名古屋現場直擊



亞運男子花劍團體賽｜張家朗、蔡俊彥。（趙子晉攝）

蔡俊彥在4強對韓國時「守尾門」接連失分，第九回合細分為5：13。他在驚險晉級後向團隊「開心見誠講」，不欲在決賽壓軸，何承謙（細孖）因此在決賽守尾。蔡俊彥賽後一臉失落說：「不是三個都打得不好，是我一個打得不好。4強後我告訴教練不想守尾，這樣好像有點不負責任，但我不想拖累隊伍。今天是我不好，要反省，繼續練習。」

亞運男子花劍團體賽｜張家朗、蔡俊彥、何承謙、梁千雨。（趙子晉攝）

張家朗、何承謙和梁千雨卻表示，大家是一個團隊，所有事情都應大家一起努力去做。張家朗今日加重止痛藥劑量再「紮住上」，他說：「決賽開局不好，如果當時處理得較好，後面會打得舒服一點。不過大家真的盡了力。」17歲小將何承謙的表現繼續令人眼前一亮，但他直言表現並沒有大家認為般好：「其實我真的打不出應有水準，想做的戰術都不是全部做得到，可能有點緊張，要回去翻看比賽片段再研究。」對於蔡俊彥說自己不負責任讓他守尾，他說：「係我自己想守。」

梁千雨今日只於16強對印度一戰上陣，他賽後說：「我要回去再練習，提升水平，讓隊伍更加信任我，大家都會努力。」

亞運男子花劍團體賽｜張家朗、蔡俊彥、何承謙、梁千雨。（趙子晉攝）