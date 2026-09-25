亞運會2026｜男子花劍團體決賽負日本摘銀　小將何承謙再打出驚喜

張家朗、蔡俊彥、梁千雨及何承謙組成男子花劍團體賽組合，力爭名古屋亞運團體賽金牌，他們今日（25日）出戰，張家朗加重止痛藥劑量兼使用止痛噴霧再「紮住上」，蔡俊彥繼個人賽銀牌後再次全力爭牌，梁千雨及何承謙則是首於亞運亮相。本文持續更新港隊男花爭標之路。

趙子晉名古屋現場直擊



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【決賽最新賽果．香港Vs日本】

香港隊再次變陣，兩員大將張家朗及蔡俊彥受傷患困擾，教練Gregory Koenig改以第一次打亞運的小將何承謙守尾門，張家朗打第七局，蔡俊彥打第八局。

第一回合，何承謙對松山恭助。何承謙一開局就落後0：2，一記「雙燈」要翻看錄像，裁判判進攻權予松山恭助；何承謙未受影響，與松山連番交鋒，上前壓迫終於「開齋」得分。松山之後連取兩分，日本以5：1領先香港隊。

第二回合，張家朗對飯村一輝。飯村是今屆亞運個人賽金牌得主，張家朗一上來就進攻，「雙燈」下裁判認為飯村腳部先發動，日本領先6：1。雖然張家朗以一記防守還擊「單燈」追至2：6，但飯村連取3分，港隊落後2：8。張家朗未言棄，刺膊頭「單燈」加上捉緊時機，張家朗追成4：9。此時飯村上前弓步刺中得分，日本領先10：4。

第三回合，蔡俊彥對西藤俊哉。一場上雙方就多次交鋒，幾次「雙燈」下都因為裁判判決而未能得分，西藤俊哉起動進攻，港隊大幅落後5：15。

蔡俊彥。（趙子晉攝）

約50名市民在朗豪坊駐足觀看比賽。（曾柏熊攝）

第四回合，張家朗對松山恭助。張家朗沉着應戰，一記進攻接防守還擊追至9：15。雙方數次停頓轉換，「雙燈」之下導致裁判判決更為主宰戰局，亦影響劍手進攻節奏。張家朗落後至9：19仍冷靜應戰，追成11：20，「交棒」予何承謙出戰第五回合。

第五回合，何承謙對西藤俊哉。何承謙壓迫轉換進攻追近14：20，他的壓迫打法令西藤想取分也不是易事。追至17：22時，西藤俊哉換劍趁機打亂何承謙節奏，但何承謙未受影響再取分，不過交鋒時他跌倒地上，要使用止痛噴霧，令現場的港隊劍迷心急如焚。何承謙打了細分9：2追至20：22，可惜西藤連分「止血」，日本領先25：20。

第六回合，蔡俊望彥對飯村一輝，重演個人賽決賽戲碼。飯村打法速度驚人，令有傷在身的蔡俊彥陷入苦戰，無法盡力做弓步，他輸細分3：5，港隊大分落後23：30。

第七回合，日本隊換入「第四人」馬場俊輔，港隊則維持張家朗出場。張家朗受手部傷患困擾，落點不夠精準導致幾次刺中皆沒有亮燈，他沒有言棄，冷靜控制距離與時機，幾次防守及進攻反攻，此局打出細分9：5，追至僅落後3分，比分為32：35。

第八回合，蔡俊彥對松山恭助。蔡俊彥被對手打出一個0：3才終於得分，港隊繼續落後，松山一記進攻反攻將比分拉開至39：33，蔡俊彥捉緊時機追至34：39，之後松山再取一分，日本以40：34完成此局。

第九回合，何承謙「守尾門」對飯村一輝。兩名身形相近的劍手對決，何承謙沒有忌憚於對手是亞運個人賽獎牌兼具主場之利，不過飯村始終技高一籌，最終港隊輸36：45，日本奪金，港隊奪銀。

亞運男子花劍團體賽｜決賽。（趙子晉攝）

【4強最新賽果．香港Vs韓國】

何承謙打頭陣面對李侊炫，他以5：2完成第一回合。緊接上場的蔡俊彥，對手為任哲佑，蔡俊彥未受考驗，將港隊領先優勢擴大至10：2。張家朗受傷勢影響，今天改變打法，比以往少了交鋒及例如刺背脊等花巧戰術，反而拉慢整個進攻節奏，看準時機才突襲，他在第三回合打出5：4，港隊領先15：6。

何承謙第二次上陣，面對金泰煥打出5：3，港隊領先20：9。第五回合，張家朗面對李侊炫打成5：5，港隊仍大幅領先26：14。第六回合由蔡俊彥對個人賽銅牌得主尹正賢，迎來一場硬仗，他的單局比分由1：6追至5：6，港隊繼續領先30：20。

第七回合，張家朗在今場比賽最後一次上陣，憑兩記「單燈」先取兩分，金泰煥奮力還擊，但張家朗得勢不饒人，單局贏5：2，將港隊領先優勢拉開到35：22。第八回合由何承謙上陣鬥尹正賢，雖然一度陷入苦戰，但他仍力追至單局5：6。蔡俊彥「守尾門」時，港隊已領先40：28，但蔡俊彥傷勢亦不輕，被韓國力追至僅領先42：37。此時蔡俊彥取得關鍵一分穩住局勢，但韓國又連追三分至40：43。他更換花劍爭取些微空間調整自己，但韓國一記防守還擊追至41：43。最後關頭，雙方互有進攻皆「白燈」，緊張關頭蔡俊彥連取兩分，港隊贏45：41，將與日本爭金牌。

亞運男子花劍團體賽｜何承謙（左）。（趙子晉攝）

亞運男子花劍團體賽｜蔡俊彥（右）。（趙子晉攝）

亞運男子花劍團體賽｜張家朗、蔡俊彥。（趙子晉攝）

亞運男子花劍團體賽｜蔡俊彥（左）。（趙子晉攝）

韓國陣容：任哲佑（IM Cheolwoo）、尹正賢（YOUN Jeonghyun）、李侊炫（LEE Kwanghyun）、金泰煥（音譯，KIM Tae Hwan）

【8強最新賽果．香港45：33烏茲別克】

港隊變陣出擊，張家朗轉任4號，蔡俊彥任5號守尾，何承謙則任6號在「尾二」登場。

何承謙對烏茲別克打頭陣未受考驗，以5：2先下一城。緊接蔡俊彥出場也守住領先優勢。張家朗在第三局亮相，雙方一度膠着，他找到對方缺口之後進攻連取兩劍；戰至14：9時，他更打出一記招牌弓步進攻，以15：9取得這個回合，他立即振奮大叫。

張家朗。（趙子晉攝）

何承謙第四局不消半分鐘已取四劍，輕鬆贏得此局，港隊大幅領先20：10。 第五局張家朗再上陣，一度接連失分，但一記防守還擊止血，港隊領先21：14；烏茲別克力追至17：22，幸張家朗頂住壓力，甚至不斷向對手施壓，以25：17完成此局，將優勢交給蔡俊彥。

第六局，蔡俊彥出場不久便因撞到對手頭盔被罰紅牌。蔡俊彥今回合打得不輕鬆，但他頂住壓力，以30：23完成此局。張家朗今仗最後一次出場，冷靜尋找膏當距離才進攻，他打出手感，七局過後港隊領先35：26。何承謙第八局出場，他繼續打出敢於進攻的風格，雖然細分5：5，但為港隊保住40：31的優勢，蔡俊彥「守尾」登場。

雖然蔡俊彥亦有傷在身，但烏茲別克的實力始終與港隊有差距，蔡俊彥最終為港隊奠定勝局，比分為45：33，躋身4強，鎖定獎牌。

名古屋亞運劍擊｜由張家朗、何承謙、梁千雨、蔡俊彥組成的港隊男花，力爭團體金牌。（趙子晉攝）

【16強最新賽果．香港Vs印度】

團體賽排名由個人賽成績決定，蔡俊彥摘銀，受傷患困擾的張家朗32強止步，港隊雖被列為6號種子，但避過東道主日本及中國。

港隊首圈對印度，張家朗負傷正選上陣，夥拍蔡俊彥及何承謙。眾將未受考驗，中段拉開雙位數分差，戰至第八局，梁千雨取代張家朗，港隊以45：27大勝，晉級8強鬥烏茲別克。

名古屋亞運劍擊｜手肘有傷的張家朗，首圈對印度同樣正選上陣。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜張家朗與蔡俊彥合力爭團體金牌。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜港隊男花。（趙子晉攝）