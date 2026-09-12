名古屋亞運｜何承謙的逆襲思維：直接用腦力說話｜劍擊

面對鏡頭的何承謙有點生硬，手足無措問攝影師：「我要做啲咩？」鏡頭前、劍道上，何承謙判若兩人。

去年從拔萃男書院休學，成為全職運動員，何承謙僅花一個賽季，便從寂寂無名的小子變成世少冠軍，再夥拍師兄摘下世界錦標賽團體銀牌。獎牌的光芒很耀眼，但何承謙沒有因此沉醉於成為眾人焦點。登頂後如何繼續前行？他追求的不是名銜，是靠苦練得來的真正實力。

攝影：梁鵬威



名古屋亞運劍擊｜何承謙。（梁鵬威攝）

香港男子花劍隊的名古屋亞運陣容，除了香港人都很熟悉的張家朗和蔡俊彥，還有一個新鮮的名字，他叫何承謙，17歲，4歲開始與孖生哥哥何承灃一起學習劍擊，今年先奪世界青少年錦標賽少年組冠軍，再夥拍張家朗、蔡俊彥和梁千雨於世界錦標賽勇奪團體銀牌，表現令人眼前一亮。

何承謙（左二）早前與師兄張家朗（右起）、蔡俊彥和梁千雨奪得世錦賽團體銀牌。（資料圖片；梁鵬威攝）

世少冠軍——將遺憾化為動力

何承謙去年首次參加世少賽，8強止步，該仗他曾領先，一路打卻心裏害怕被追回，結果真的被人後上反勝。信念不足導致與獎牌擦身而過，這個遺憾一直烙在「細孖」的腦海中，每當練習想放棄之時，他便回想：「你想不想有同樣的結局？」能將挫敗化為動力，難怪張家朗也讚細孖鬥心強大。

到了今年再戰世少賽，何承謙既期待又擔心，他渴望填補去年的遺憾，又怕再次失準而不敢放鬆。今次他沒有讓悲劇重演，除了決賽失分雙位數外，其餘每場都贏得極具說服力，終在超過120名來自世界各地的17歲以下劍手中脫穎而出，把握出戰少年組的最後一年，贏得世少冠軍。

「你想不想有同樣的結局？」何承謙能將挫敗化為動力，難怪張家朗也讚他鬥心強大。（梁鵬威攝）

世界冠軍有其份量，就算香港劍擊近年獲獎無數，男子花劍世少冠軍至今都只得兩個，一是細孖，一是2022年的鄭鐵男。何承謙回歸本地賽時，大家常以「世界冠軍」稱呼他，不過他沒被勝利沖昏頭腦，「大家客氣吧，其實都是一個比賽，碰巧是世界賽而已，而且只是17歲以下組別」。世少冠軍並不是終極目標，稱霸世少賽亦不代表自己是世界最強，特別是何承謙在2025/26賽季開始征戰成年組國際賽，見識過世界之大，他的目標更清晰。

「其實都是一個比賽，碰巧是世界賽而已，而且只是17歲以下組別。」何承謙說。（梁鵬威攝）

世錦亞軍——個子不高，更要用腦

何承謙在過去的賽季「越級挑戰」，曾經殺入大獎賽秘魯站8強，這一站他先於32強以兩分之差力克前世界排名第3的埃及好手咸沙（Mohamed Hamza），16強火併意大利勁敵馬連尼（Tommaso Marini），更以一劍絕殺對手，1.75米的小個子面對1.94米的前世界冠軍也毫無懼色。他自知沒有身形優勢，卻懂得以腦袋取勝，「自小所有教練也教我要用腦打劍，培養預判對手的打法，打一些100%有把握取分的劍。小時候無論訓練或比賽都吃盡苦頭，今時今日成長了，技術、身體都比以往好，取分機會也提高不少」。

「自小所有教練也教我要用腦打劍。」何承謙。（梁鵬威攝）

何承謙單單一季便由沒有成年世界排名，一下子衝上世界前30，但真正走進普羅大眾視線，定是今年的世界劍擊錦標賽，團體決賽再遇馬連尼，又一次發揮「小巨人」本色，最初打埋身近距離未見優勢，數分鐘之內立即調整，改用長距離進攻，終於單局以5：4取勝。

「我自小在劍道甚少因緊張而失準，我的打法講求準確捕捉時機，單是留意對手的慣性，已要非常專注，加上本身沒有身體優勢，我確實不能分心，否則連周旋的機會都沒有……」

雖然港隊最終在世錦賽團體決賽以一劍之差落敗，但一面團體銀牌已開創歷史，只是享受過頒獎台的光輝之後，如何前行才是最重要。「在我眼中，以最平實和基本的技戰術，連對手的想法、變化也預判到，讓對手心悅誠服，這才是世界冠軍應有的水平。」何承謙追求的完美不止是比分，更要從思考層面擊潰對手，鬥智鬥力的趣味，令他曾經在港隊兩節訓練之間的空檔，趕回劍會獨自加操，即使是不太喜歡的健身課節，他亦努力完成。他知道，運動員要成功，必須埋頭苦幹。

「以最平實和基本的技戰術，預判對手的想法和變化，這才是世界冠軍應有的水平。」何承謙說。（梁鵬威攝）

未知將來——平實是打劍必勝法

香港男子花劍隊不經不覺成為流量密碼，何承謙與師兄們受訪的片段，不時在網上瘋傳，四子打打鬧鬧，年紀最小又靦腆寡言的「細孖」，經常被師兄「推」去做代表接受傳媒訪問。嬉笑以外，何承謙從蔡俊彥（Ryan）和張家朗身上獲益不少，「Ryan和家朗給我很多建議，我有疑難都會找家朗，有次請他看我打實戰，他與我談了一個多小時；Ryan則看着我長大，如今成為隊友，他教曉我打團體要一條心，無論隊友發揮如何都要撐」。

「蔡俊彥教曉我，打團體要一條心。」何承謙說。（梁鵬威攝）

能夠同時擁有張家朗與蔡俊彥，是香港劍擊之福，作為師弟兼隊友的何承謙，更能向兩大「劍神」學習，汲取養分。年紀半熟，心態「世一」，何承謙正帶着世界冠軍具備的專注與成熟，堅定地朝着奧運金牌的終極目標邁進。

何承謙帶着世界冠軍具備的專注與成熟，堅定地朝着奧運金牌的終極目標邁進。（梁鵬威攝）

何承謙帶着世界冠軍具備的專注與成熟，堅定地朝着奧運金牌的終極目標邁進。（梁鵬威攝）