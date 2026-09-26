亞運會2026劍擊｜何思朗首摘牌感動落淚　火爆少年的成長記

何思朗以一頭鬈髮示人，與師弟們髮型一樣，男子佩劍隊四人一心，朝着頒獎台邁進。

面對烏茲別克的8強戰，何思朗在場邊緊張觀戰，叫到力竭聲嘶。陳樂熹完成一劍，港隊男佩鎖定四強席位，相隔一屆再闖亞運頒獎台，思朗隨即與教練Pierre Mione相擁，激動落淚。

兩戰亞運會、31歲的何思朗，終摘下亞運獎牌，從當年的火爆少年，如今成為沉穩的老大哥，這面獎牌對他別具意義。

趙子晉名古屋現場直擊



名古屋亞運劍擊｜何思朗。（趙子晉攝）

港隊男子佩劍能否登上頒獎台，視乎8強對烏茲別克的戰果，老大哥何思朗先列後備，由三名師弟上陣。即使思朗未上場，在場邊的他極其緊張，不斷提場、鼓勵師弟們，大叫到聲音沙啞。

港隊男佩早段反超前後，一直保持差距，對手曾經追近，幸好有驚無險，以45：40擊敗烏國，晉級四強。何思朗即與法籍教練Pierre Mione擁抱，喜極而泣，他隨即懷着感恩的心與師弟們擁抱。

名古屋亞運劍擊｜何思朗。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜何思朗。（趙子晉攝）

「這是我人生最重要的一塊牌，對人工當然有幫助，始終如今有家室，經濟上有一定用途。在我運動生涯而言，有亞運與沒有亞運差很遠，這面獎牌圓滿我的生涯，感激我們的隊友，無論現役或退役，他們一同成就這面獎牌。」

何思朗在2017年一次本地公開賽，他怒擲面罩，被主裁判出示黑牌取消他的比賽資格，雅加達亞運資格隨即旁落，是思朗生涯的一大打擊。杭州亞運才首次參與亞運，可惜獎牌旁落，為了這面獎牌，思朗做足功課。

名古屋亞運劍擊｜何思朗。（趙子晉攝）

「思朗早就研究韓國、日本、烏茲別克等劍手，然後跟我們分享這劍手的慣性、打法....」師弟們在旁說，何思朗為了確保這面獎牌，他在個人賽當日繼續「做功課」，研究劍手的打法，如何對付他們，逐一與隊友分享。除了積極做功課，思朗更在房中不斷與何柏霖「講經」，「被他（何思朗）講兩講我都緊張埋一份.....」可見何思朗對今屆亞運的重視程度。

名古屋亞運劍擊｜何思朗。（趙子晉攝）

被問到髮型時，思朗笑言電鬈髮的緣由：「有一天與他們（師弟）食飯，天晴說：『我們都是鬈髮，為何你不是？』然後我轉頭就去了電髮，是為了團隊。」何思朗以鬈髮明志，與師弟齊上齊落，最後終獲亞運獎牌。

當年的火爆少年，何思朗如今成為沉穩的老大哥，就算師弟再三「攻擊」他，思朗也是在旁邊笑一笑，足證他的成長。