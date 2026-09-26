亞運會2026｜陳樂熹親手為7J班掛上亞運銅牌　耕耘多年終獲回報

港隊男子佩劍代表陳樂熹（Royce）就讀拔萃男書院，與他同一屆的「Class of 2022」不乏香港運動員，黃澤林、吳英倫、梁千雨、姚鈞濤也是他的「同學仔」，黃澤林及吳英倫更是7J班的同班同學。

這一班7J，不乏香港第一人、世界亞軍、大師賽冠軍，陳樂熹不時自嘲：「幾個入面我成績最差。」今屆亞運，這個經常加操的「工作狂」劍手，親手為7J班再掛一面亞運銅牌。

趙子晉名古屋現場直擊



名古屋亞運劍擊｜港隊男佩相隔一屆再踏頒獎台。（趙子晉攝）

拔萃男書院曾經的7J班，是本地體壇搖籃，黃澤林是香港網球史上首個世界前100球手，吳英倫早前則在中國羽毛球大師賽封王。其實陳樂熹近年成績也不錯，曾打入男子佩劍世界盃分站8強，又拿過亞錦賽團體銅牌，只是相比之下，光芒難免較為暗淡。

名古屋亞運劍擊｜陳樂熹。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜陳樂熹在團體賽8強為港隊奠勝。（趙子晉攝）

陳樂熹今屆第二次參加亞運會，日前在個人賽8強不敵韓國名將吳尚旭，今日出戰團體賽，他於8強鬥烏茲別克一戰負責「守尾門」，為港隊鎖定45：40的勝局，晉級4強，即使4強戰不敵韓國，但不設季軍戰下，陳樂熹與何思朗、何柏霖及梁天晴摘下銅牌。

陳樂熹與不少香港劍手一樣，起步時先接觸花劍，在小學階段也有不錯成績，曾獲得學界獎項，但他決意轉戰佩劍。有花劍的基本功，改打佩劍更易上手，早在本地14歲以下分齡賽，陳樂熹取得佳績，然後繼續向上挑戰，佳績頻頻。

名古屋亞運劍擊｜港隊男佩。（趙子晉攝）

他的成功並非朝夕之事，從小深明求進步是沒有捷徑，當他年紀輕輕往新加坡參加訓練營，每天兩節訓練以外，更自發早晚各加一節健身，當年的他仍未夠14歲。Royce自言如今已比以前「懶惰」，作為全職運動員的他，訓練是他的工作，只是加操的頻率不及以前。

「從小訓練至今，花過不少努力和汗水，如今踏上頒獎台彷彿一切都是值得，對我與隊友是肯定，某程度是一種圓滿……」這面銅牌對陳樂熹來說意義重大，除了是肯定，更是救贖。

名古屋亞運劍擊｜亞運獎牌對陳樂熹是肯定也是救贖。（趙子晉攝）

陳樂熹3年前首戰杭州亞運，當時8強對伊朗，港隊一直領先，Royce上於第七回合上場，卻失掉優勢。「當時輸4：10，我一世都記得。」最終港隊不敵伊朗，無緣獎牌，陳樂熹心裏一直自責：「是阿天（羅浩天）的最後一屆，因為我而失落獎牌，內疚了一段時間……」

挫折是成長的必經之路，懷着去屆的悔恨，陳樂熹再次踏上亞運劍道，最後獲得一面銅牌，「這面獎牌要送給阿天，當作是賠罪」。

陳樂熹如今已是實實在在的亞運銅牌得主，當年的拔萃7J班再添一項殊榮，「對自己增添一點點信心，很開心加入他們，但我深信這是第一步，而不是終點」。陳樂熹懷着這亞運獎牌，朝更遠大的目標進發。