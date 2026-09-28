亞運會2026壘球｜18歲林天心挑戰世界冠軍日本　被扣倒仍不退讓

踏上投手丘，面對世界冠軍是什麼感覺？

18歲的港隊女子壘球小將林天心體驗過，在名古屋亞運循環賽面對東道主兼應屆世界冠軍日本隊，這名初戰亞運的小妮子在投手丘苦撐不足三局，最終被日本以0：15扣倒。

林天心被對手連番開轟，她還是竭盡所能，面對巨人也是傾盡一切。

趙子晉名古屋現場直擊



名古屋亞運壘球｜18歲的林天心首任先發投手。（趙子晉攝）

日本是女子壘球強國，貴為最近一次世界錦標賽的盟主，香港隊今日挑戰巨人，王牌投手劉雪汶未披甲，由18歲的小將林天心任先發投手。港隊日籍主教練大島田希望在日本身上取得打點，並以堅持第五局為目標。

雙方的實力差距，從攻方的時間體現，由香港隊先攻，面對日本隊的高速投球苦無對策，不消5分鐘已變為日本進攻。18歲的林天心首次參加亞運會，亦是她首度被委任為先發投手。時速約80公里的投球，似乎對日本隊威脅不大，對手接連開轟，日本隊在首局拿下7分。

名古屋亞運壘球｜林天心今仗被敲出16支安打。（趙子晉攝）

名古屋亞運壘球｜林天心的家人拿着77號的牌子為她打氣。（趙子晉攝）

港隊朝着首個打點進發，梁芷茵成功上一壘，可惜未能再下一城。林天心再踏投手丘，挑戰這班世界級好手再失6分，以0：13大幅落後，不至於兩局被扣倒，勉強堅持至第三局。港隊打線依然掙扎，無望取得打點，第三局日本輕鬆取兩分，港隊以0：15被扣倒，提早結束賽事。

林天心首戰亞運，已體驗這個舞台的水平，有幸與日本這種世界冠軍人馬交手，機會難得，「日本是世界級的球隊，與其他賽事、青年賽的水平截然不同，有幸在投手丘與她們正面對決，好興奮，自己打了多年壘球，終有機會遇上日本隊這種強手，更被委以重任踏上投手丘，興奮大於一切，被教練信任也是肯定。」

名古屋亞運壘球｜面對日本能踏上投手丘，是教練對天心的一大肯定。（趙子晉攝）

翻看天心今仗的數據，在2.1局中被敲16支安打，數據上無疑是慘不忍睹，但挑戰巨人，她們早已料到這結局，「對手實力真的很強，被對手打了很多球，雖然早已預料，但我不斷改變，嘗試讓對手打得更辛苦，盡快爭取完成一局，守住比分。」

名古屋亞運壘球｜（趙子晉攝）

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面對巨人，就算天心扭盡六壬也不足夠，還是被對手敲出安打，力不從心的感覺令人討厭，但她從不退縮及洩氣，「唯有盡自己所能，試着不同方法，就算無效也要繼續，沒辦法也要繼續投，相信自己可以做到。」

初次亞運對日本隊，就算被扣倒，從今仗獲得的經驗才是成長的養份，「面對任何困難、任何對手，不斷思考如何取回優勢，背後還有隊友支持，無論如何也一球一球投下去。」面對難關，就算過不了，願意正面面對也是成功的一步。

名古屋亞運壘球｜港隊女子壘球。（趙子晉攝）