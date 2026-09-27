亞運會2026｜香港壘球毋懼雨戰力克新加坡　大島田明日領軍鬥日本

香港女子壘球隊日籍總教練大島田，將帶住今屆首場勝仗於明天對戰東道主日本，由2011年領軍香港隊的他直言，多年來不時面對日本，「都冇乜特別感覺」，他期望麾下能夠在日本身上取得歷來第一分，不要因為實力差距就未打先輸。

夏家朗名古屋現場直擊



亞運壘球｜香港女子壘球隊總教練大島田。（夏家朗攝）

香港女子壘球隊第三次出戰亞運，由2018年首次參賽一勝未得，到2023年杭州亞運錄得歷來首場勝仗，她們在今屆以更多勝仗為目標。過去一年，總教練大島田為球隊增加訓練課節，晨操晚練，更要在靠背壟道跑樓梯，又要求球員每日自行鍛煉揮棒三百下。部份球員如林佩君、黃楚曦等辭掉正職，全心訓練；投手劉雪汶又自費到台灣參加企業聯賽，汲取更多實戰經驗；前隊長梁芷茵去年五月誕下兒子後，極速修身復出，也振奮隊友士氣。

亞運壘球｜梁芷茵連續兩場敲安兼取得打點。（夏家朗攝）

亞運壘球｜梁芷茵連續兩場敲安兼取得打點。（夏家朗攝）

這班壘球女將昨日面對中華台北，雖然以3：10落敗，但即使雙方實力懸殊，港隊仍有六名打者安打，陳穎琛、陳依琳及隊長劉曉君取得打點。

今日面對新加坡，這是港隊目標要取下的比賽。梁芷茵在第一局敲出首安，此後港隊予取予攜，雖然王牌投手劉雪汶被新加坡轟出一個全壘打，但她迅即重整士氣未受影響，加上打線全員敲安，最終港隊在天雨提早結束比賽下以5：2奏凱，取得今屆首場勝仗。

亞運壘球｜況隊「快腳」林佩君。（夏家朗攝）

亞運壘球｜投手劉雪汶。（夏家朗攝）

香港隊明日（27日）將對東道主，總教練大島田帶領港隊在自己的家鄉硬撼日本，他說歷年來已經習慣，沒有太多感受。談到雙方實力有差距，大島田表示，不要想着對手比自己強，而是自己能做什麼：「我們多年來都未曾在日本身上取分，希望打線明天能夠繼續發揮，取得打點，而且堅持到第五局。」他亦對球員的訓練成果有信心：「過去一年我們提升訓練量，大定家都努力完成，只要將所有技術練到變成自然反應，那麼任何情況我們都可以應對。」

香港女子壘球隊。（夏家朗攝）

香港女子壘球隊。（夏家朗攝）