亞運會2026｜黃澤林轉戰東山公園室內場重新適應　期待明天見陽光

黃澤林在名古屋亞運首擊受天雨影響，原定在東山公園室外網球場舉行的賽事，因為天雨全數移師室內。惟室內四個場地十分簡陋，別說鷹眼科技，就連電子分牌都沒有，要靠工作人員在每局完成後手動更改比分；場地與場地之間大約只得十步距離，當有網球從旁邊場地飛來時，比賽就要暫停。

猶幸黃澤林從杭州公開賽匆匆趕到亞運賽場，立即適應場地，以盤數2：0擊敗約旦球手Zaid Al-Mashni後，他表示這個場地的質地與他打開的場地非常不同，連場大雨亦令他感到非常疲累，他期待盡快見到陽光，在亞運打出好表現。

趙子晉名古屋現場直擊



亞運網球｜黃澤林首戰旗開得勝。（趙子晉攝）

黃澤林（Coleman）於周日（27日）的杭州公開賽8強不敵麥維迪夫，該仗打到凌晨時份，Coleman翌日早上七時多便要出發機場趕來名古屋，經過一天休息，今日（29日）出戰男單次圈。位列亞運首巳種子的他，雖然順利獲勝，但網球賽事受天雨影娼，賽程「大塞車」，而且東山公園室內場地十分簡陋，對於在職業網壇鏖戰而久的黃澤林來說，這類場地可說是「久違」的一幕。

名古屋亞運網球｜名古屋天氣不穩，網球賽程難免受影響。（趙子晉攝）

他賽後不諱言，場地令他花了一點時間適應：「主要是地面的質地。之前我亦打過室內場，不過硬地的質地跟今天這很球場很不同，幸好最終能夠適應。」行色匆匆的他不諱言十分疲累，「不過都慣了這種行程」，他最期望之後見到陽光：「現在打比賽，沒有球手是容易應付的，排名頭十又好、排名較後的也好，都難打。現在希望名古屋天氣好轉，除了影響賽程和場地，我本身也不太喜歡下雨，人都覺得特別累。」

名古屋亞運網球｜網球賽事移師至東山公園室內場上演，四個球場同時開賽。（趙子晉攝）

名古屋亞運網球｜當球僮在執拾網球時，旁邊場地不會暫停。（趙子晉攝）