亞運會2026網球｜名古屋天雨賽程大塞車　朱鍇泓一場打足室內室外

名古屋連日天雨，在名古屋東山公園舉行的亞運網球，賽事難免被打亂，周一（28日）原本在室外場出戰的港隊男單代表朱鍇泓（Kai Thompson），因天雨延期至今，更移師室內場，最後不敵日本的主場球手松岡隼。

東山公園的室內網球場與比賽場地有落差，場與場之間只有約10步的距離，場地同時沒有電子分牌，靠工作人員人手調整，更不時受到旁邊場地的網球影響。

趙子晉名古屋現場直擊



亞運網球日前開鑼，東山公園網球中心設備完備，擁有多個室內及室外場，在名古屋亞運前更特意翻新。網球賽事從周日（27日）展開，當時共有11個球場進行，其中兩個室內場。名古屋天氣反覆，天雨大大影響賽程，周一賽事在室內場如常，室外場的賽事則延遲。

名古屋亞運網球｜名古屋天氣不穩，網球賽程難免受影響。（趙子晉攝）

名古屋周二天氣依然不穩，賽會安排將所有賽事在室內場進行。東山公園網球中心的室內場，設於公園的另一端，場內設有四個場地，第一個賽日特意只開兩個場，預留一定空間，但經過日前的天雨延遲後，若只開兩場不能吞吐頻密賽事，故今日四個球場全開，至少編排8場賽事，從日本時間早上10時開始「趕進度」。

名古屋亞運網球｜網球賽事移師至東山公園室內場上演，四個球場同時開賽。（趙子晉攝）

名古屋亞運網球｜兩個球場相距不遠。（趙子晉攝）

場館內人們熙來攘往，球手趕緊在開賽前熱身，工作人員、教練、運動員等在上方的看台，觀眾未能進場觀戰，看台上只得隊友支持。球場內甚為擠逼，場與場之間只得大概10步的距離，這個狹窄的空間更要放置球證位置、供球員休息的椅子，後方有司線員、球僮等，整個球場也是人。

東山公園網球中心室內場沒有電子分牌，只有後方的兩個手動分牌，每局完成後也要靠工作人員更改比分，同時並沒有展示細分，鷹眼等科技當然沒有。在比賽途中，不時旁邊場地飛過來的網球而影響，只好先暫停，當球僮在執拾網球時，旁邊場地不會因而暫停，甚為驚險。

名古屋亞運網球｜當球僮在執拾網球時，旁邊場地不會暫停。（趙子晉攝）

名古屋亞運網球｜室內場未設電子分牌，每次大分更改也要以人手調整。（趙子晉攝）

港隊男單代表朱鍇泓的首圈賽事，原本在周一上演，與日本球手松岡隼首盤戰至5：5受天雨影響而暫停，今日卻移師室內場。Kai熟悉場地的時間不多，首盤互保發球局，惟這名混血港將「Tie Break」以2：7告負。

名古屋亞運網球｜朱鍇泓周一原本在室外出賽，今日卻移師室內場。（港協暨奧委會圖片）

朱鍇泓第二盤初段隨即反撲，在對手的發球局施壓，可惜只差一點點，未能成功破發，加上Kai在自己發球局失守，他難免洩氣，更一度擲拍洩憤，最後再輸一盤1：6，無緣晉級。

名古屋亞運網球｜朱鍇泓在室內場續戰日本球手松岡隼，最後落敗未能晉級。（趙子晉攝）