亞運會2026｜黃澤林挫去屆銀牌得主　再贏一場即奪歷史性單打獎牌

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）轉戰名古屋亞運，昨日在男單次圈首度亮相，擊敗約旦球手Zaid Al-Mashni，晉級16強。今日出戰16強面對東道主球手兼去屆杭州亞運銀牌得主綿貫陽介，以7：6、6：4直落兩盤勝出，連續兩屆均能晉級8強，離獎牌只差一場勝仗。

香港對上一次奪得亞運網球獎牌是1966年女雙組合徐婉圓/Raiyani Jayasurya，但未曾於單打賽事揚威，黃澤林有望為香港創歷史。

張倩儀名古屋現場直擊



亞運會2026｜香港亞運網球代表黃澤林，16強勇挫屆銀牌得主綿貫陽介。（Getty Images）

亞運會2026網球︱黃澤林男單第二戰 16強鬥上屆銀牌得主綿貫陽介

名古屋亞運網球項目繼續在名古屋東山公園網球場展開第3個比賽日，經過連日天雨要移師室內場地舉行後今日終於重新回到戶外比賽。港隊黃澤林以頭號種子身分出戰第三圈，今次面對的對手是去屆亞運銀牌得主綿貫陽介，他在上屆決賽不敵中國球手張之臻。

雙方首盤盡數互保發球局 黃澤林贏決勝局7：6先下一城

有主場之利的綿貫陽介最高世界排名曾達72位，惟其後受傷患困擾，目前世界排名跌至402位，因此實力不容小看。第一局黃澤林順利保住發球局後，隨即在對手發球局施壓迫至刁時，綿貫陽介力保發球局戰至1：1。雙方均「保發」後戰至2：2。發球威力較強的黃澤林，發球局相對輕鬆，再下一城後，再次在對手發球局迫至刁時，但日本球手仍能「保發」，打成3：3。雙方互贈對手一個「光蛋局」，局數戰至4：4。Coleman順利保發後，在綿貫陽介發球局兩度獲得破發點，日本球手均捱得過追平5：5，之後雙方再次順利「保發」，首盤要以決勝局分高下。黃澤林在tie-break表現出色，以7：1勝出，以局數7：6先贏第一盤。

香港亞運網球代表黃澤林，16強鬥上屆銀牌綿貫陽介。（資料圖片/Getty Images）

第二盤黃澤林破發成功 6：4再贏一盤勝出比賽連續兩屆晉8強

第二盤綿貫陽介落後下在黃澤林的發球局加強壓力，Coleman有驚無險保住兩個發球局，雙方頭段戰成2：2。黃澤林「保發」後，第6局終找到突破點，綿貫陽介發球失準加上失誤頻頻，Coleman連贏4分成功打破對手發球局，隨即再連開4個Ace球「保發」，局數領先至5：2。綿貫陽介發球局，黃澤林一度領先40：0有3個破發點，日本球手連贏5分逆境「保發」追至3：5。之後黃澤林在發球局雖被對手迫至刁時，Coleman冷靜連得兩分，更以一記Ace球順利「保發」，以6：4再贏一盤，盤數2：0晉級。

黃澤林今場發揮穩定，全場開出11個Ace球，擊球的力量與質素均較優勝。今仗過後，順利連續兩屆置身8強，距離頒獎台只差一場勝仗，8強對手是12號種子、泰國球手森歷治（Kasidit Samrej），黃澤林表示要盡快食飯和休息，為下場作好準備。

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香港亞運網球代表黃澤林。（資料圖片/趙子晉攝）

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