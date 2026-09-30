亞運2026網球｜黃澤林晉8強感言：要永遠覺得唔夠，每日力求進步

名古屋亞運會2026網球項目，香港「一哥」黃澤林（Coleman Wong）在男單賽事兩連勝，今日在16強直落兩盤勇挫東道主球手兼上屆杭州亞運銀牌得主綿貫陽介，賽後表示對手跟自己打法有點似，「好開心今日過到這一關。」



亞運2026網球｜香港網球代表黃澤林。（資料圖片/Getty Images）

亞運2026網球｜黃澤林連續兩屆男單晉8強 距頒獎台只差一勝仗

黃澤林今屆亞運獲列男單頭號種子，網球首日賽事卻受到名古屋大雨影響，他要轉戰室內球場作賽，仍順利擊敗約旦球手Zaid Al-Mashni。惟Coleman昨日已表示希望天氣轉晴，重返室外場作賽。今日勇挫綿貫陽介後，他接受Hoy訪問時亦說，「好開心可以重返室外場作賽。」

對於今日一戰，黃澤林稱，「第一盤雙方都要適應球場，好開心可以贏到。第二盤中段感到對手有點累，於是我加強攻力。」綿貫陽介為上屆亞運銀牌得主，Coleman稱賽前已知對手是個好球員，「我們的打法有點相似，都是敏捷、具爆炸力和喜歡上網，好開心今日過到這一關。」

亞運2026網球｜香港網球代表黃澤林連續兩屆晉級8強。（資料圖片/趙子晉攝）

黃澤林上屆初戰亞運，已成功在男單打入8強，今屆再度出戰已是頭號種子身份，目標直指獎牌，他認為「證明自己走在正確方向」。今仗過後，順利連續兩屆置身8強，距離頒獎台只差一場勝仗，8強對手是12號種子、泰國球手森歷治（Kasidit Samrej），黃澤林表示要盡快食飯和休息，為下場作好準備。為追逐目標，黃澤林寄語，「要保持訓練，永遠覺得唔夠，聽從教練指導，努力練習，每天力求進步。」