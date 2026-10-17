手球IHF挑戰盃｜港隊挫越南闖決賽　準職業球員鄔梨玲獨取13分

「香港！香港！」的打氣聲在馬鞍山體育館此起彼落，出戰國際手球聯會挑戰盃的香港女子手球隊，在場球迷們除了落力吶喊助威，更自備應援物，讓港將體驗球星般生活。

港隊四強以23：21力克越南，繼名古屋亞運後再挫對手，當中即將赴日本展開職業球員生涯的鄔梨玲獨取13分，同時成為今仗的最有價值球員。鄔梨玲是本地首位外流的職業球員，她希望成為先鋒，在外地站穩陣腳，為未來手球新一代開闢新徑。

攝影：趙子晉



IHF手球挑戰盃｜港隊四強對越南。（趙子晉攝）

國際手球聯會（IHF）挑戰盃在馬鞍山體育館上演，香港女子隊分組賽取得1勝1負，四強面對越南，雙方是多年的老對手，兩軍早前在名古屋亞運曾碰頭，港隊當時一度被追平，幸好最後以26：23力克對手。

再鬥越南硬仗可期，兩軍你來我往，港隊上半場取得些微優勢，以14：13進入下半場，港隊連番突圍，多次博得越南守將犯規，7公尺罰球由鄔梨玲操刀，她是港隊的進攻主力，除了罰球得手，今仗多次遠射建功，全場轟入13分，是港隊最高得分的球員。港隊下半場一度拉開5分差距，即使末段再被越南追近，仍然守住23：21的勝局，擊敗越南晉身決賽，再與朝鮮碰頭爭標。

IHF手球挑戰盃｜鄔梨玲轟入全場最高的13分。（趙子晉攝）

IHF手球挑戰盃｜港隊多次博得對方犯規，獲得7公尺罰球的機會。（趙子晉攝）

繼去年全運會後，香港再度主辦手球賽事，雖然由啟德變成馬鞍山體育館，氣氛依然熱烈，多得港足球迷組織「波台黐線佬」的帶動，把不少港足的撐場模式複製至手球場。球迷們不單止入場支持，更自備應援物，完場後一眾支持的球迷、朋友走到場中，與港隊球員逐一合照，場面熱鬧，當中即將赴日本展開職業生涯的鄔梨玲，獲得不少球迷「集郵」。

IHF手球挑戰盃｜不少小球員與鄔梨玲合照。（趙子晉攝）

IHF手球挑戰盃｜港足球迷組織「波台黐線佬」在場上帶動氣氛。（趙子晉攝）

越南今仗負隅頑抗，每次追近比分，鄔梨玲時以遠射建功，力抗越南收窄分差，今仗貢獻球隊過半的分數，巧合地與亞運對越南取得相同的入球數。兩場同樣擊敗越南，但氣氛卻是截然不同。

「球迷十分熱烈，在比賽時不斷落力叫喊，氣氛非常好，有時大聲到連我們在場上也難以溝通，這也算是幸福的煩惱，整個體驗很好。看台上不少年輕的手球小球員入場，這種氣氛讓他們更響往，希望未來成為他們在手球路發展的動力。」

越南派出與名古屋亞運相同的陣容，港隊則加入不少新血，像是隊長張美娥不在陣中，今在場邊為隊友打氣，港隊依然打出水準，鄔梨玲指球隊打出A級表現。

IHF手球挑戰盃｜港隊球員手持應援物合照。（趙子晉攝）

IHF手球挑戰盃｜港隊球員賽後向看台的觀眾致意。（趙子晉攝）

鄔梨玲即將為香港手球寫下新一頁，她早前與日本職業球隊「Terrace Hotel LATIDA琉球」簽約，即將成為香港手球史上首位外流的職業球員。走上職業之路，彷彿是機緣巧合，獲得朋友協助穿針引線，她以個人「球王片」作履歷，吸引這支沖繩球隊的青睞。日本球季已經開鑼，鄔梨玲如今等待日本簽證完成，即可赴日展開職業生涯，預計11月初可在日本上演地標戰。

Terrace Hotel LATIDA琉球是日本手球聯賽的其中之一，鄔梨玲希望協助球隊躋身前四，並力爭在日本站穩陣腳繼續發展，「以全職球員身份在日本發展機會難得，當然想好好把握，每一場也希望爭取更多入球，在日本球壇站穩陣腳，同時希望為香港球員留下好印象。」

IHF手球挑戰盃｜鄔梨玲即將成為香港首位職業手球員。（趙子晉攝）

鄔梨玲即將寫下歷史，除了個人發展，也希望香港手球新一代開闢新徑，「我可以在外國打職業，證明香港手球並非沒有出路，只要夠熱愛、夠努力，大家也可以敢於追夢，我就是人辦，大家也可朝這方向努力。」

鄔梨玲衝出香港，對女子手球也是鼓舞，除了男子隊，香港女子隊也具備一定實力，就像今次IHF挑戰盃打入決賽，希望明日在坐滿的馬鞍山體育館，擊敗朝鮮主場捧盃。