花劍世界盃｜何承謙8強飲恨無緣獎牌　挫世界第五飯村一輝成亮點

何承謙（細孖）在國際劍聯（FIE）新賽季第一站世界盃與獎牌擦身而過。他在32強擊敗世界排名第5的日本好手飯村一輝，成為亮點；淘汰匈牙利的Daniel Dosa殺入8強，只要再贏一場就能首次奪得成人組世界盃的獎牌。可惜他在8強面對法國的柏奧迪（Maxime Pauty），最終以13：15落敗，無緣4強。

兩名「師兄」張家朗及蔡俊彥，續受傷患困擾，首圈行人止步。眾將明日將出戰團體賽，繼續力爭獎牌。



17歲的何承謙透過外圍賽晉級，在今日（17日）正賽首圈先遇上36歲美國名將占美屈臣（Miles Chamley-Watson）。「細孖」大部分時間領先，曾經拉開4分優勢，雖然一度被追平9：9，但首節末段連取5分，以15：10擊敗對手，晉級次圈，將惡鬥主場的飯村一輝，爭入16強。

花劍世界盃｜何承謙。（資料圖片／趙子晉攝）

何承謙上次與飯村交手，正是名古屋亞運團體賽決賽，兩人各自為隊伍「守尾門」，在第九回合碰頭。今日一戰由5分變15分，身形相若的兩人打得激烈，「細孖」在第一節以13：12佔優；第二節初段，他再取兩分，以15：12力克世界第五的飯村一輝，晉級16強，面對世界排名第11位的匈牙利劍手杜沙（Daniel Dosa）。

飯村一輝是名古屋亞運雙金得主。（資料圖片／趙子晉攝）

何承謙面對杜沙未受考驗，以15：12淘汰對手後，一席8強已追平生涯成年組世界盃個人最佳戰績。不過他與柏奧迪爭上頒獎台就未能再進一步，雖然「細孖」首節中段領先6：3，柏奧迪一度追至1分落後，他即時回敬4分再拉開差距，以12：11的些微優勢進入第二節。不過柏奧迪在第二戰追至12：12平手後，接連取分，何承謙最後以13：15飲恨，無緣首登頒獎台。

張家朗蔡俊彥首圈下馬｜花劍世界盃

藉世界排名晉級正賽圈的張家朗，依然受左手手肘傷患影響，首圈鬥日本的西藤俊哉，家朗中段領先被追平，其後戰況緊湊，最後以14：15飲恨。蔡俊彥則鬥匈牙利的Gergely Toth，以12：15不敵對手，雙雙首圈止步。