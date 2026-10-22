羽毛球法國賽｜伍家朗勇挫世二安頓臣　李卓耀力克楊燦攜手過關

港隊羽毛球男單三名球手分途在法國公開賽亮相，惡鬥世界第二安頓臣（Anders Antonsen）的伍家朗，直落兩局擊敗對手，李卓耀則淘汰加拿大華裔球手楊燦（Brian Yang），雙雙晉級。



上星期戰畢丹麥公開賽，港隊轉戰法國公開賽，伍家朗﹑李卓耀﹑吳英倫在男單首圈分途出擊，「大師兄」伍家朗硬撼安頓臣，兩人過往7次交手，伍家朗僅贏兩次。今仗兩人互有領先，伍家朗首局中段連取6分，扭轉局面，以21：18先取一局。第二局同樣激烈，伍家朗同樣是中段反先，以21：19再下一城，47分鐘力克對手晉級。

伍家朗直落兩局擊敗安頓臣。（資料圖片／Getty Images）

李卓耀面對加拿大的華裔球手楊燦，戰情同樣激烈，李卓耀首局初段曾拉開分差，其後被對手收窄差距後繼續纏鬥，兩人戰至「刁時」，李卓耀以22：20先拔頭籌。李卓耀在第二局是佔先的一方，即使中段一度被反超前，他依然以21：19拿下次局。另一港將吳英倫則不敵主場的應屆世界冠軍蘭尼亞（Alex Lanier）。

李卓耀鬥中國的胡哲安爭入8強。（資料圖片／Getty Images）

兩名男單港將今日（22日）再爭晉級，伍家朗鬥印尼的法漢（Alwi Farhan）；李卓耀則對20歲的中國球手胡哲安。同樣晉級的女雙組合楊雅婷／楊霈霖遇上早前淘汰隊友呂樂樂／曾曉昕的印尼組合；混雙的陳延澤／吳芷柔挑戰3號種子的丹麥組合。