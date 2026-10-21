手球中超總決賽｜港男子隊主場出擊　馬鞍山體育館鬥中國各省列強

去年粵港澳全運會在啟德體育館舉辦的男子手球，本地曾經掀起的手球熱潮，香港今年再主辦手球賽事，由啟德移師馬鞍山，繼港女子隊出戰的「國際手球聯會挑戰盃」後，周五（23日）將舉行「中國手球超級聯賽男子組第四階段總決賽」，港隊首度參賽，挑戰中國各省列強。

相隔一年再度在香港主場出擊，今次以名古屋亞運骨幹為主，對比全運會換上數名新臉孔，經過亞運一役後，港隊更有信心，朝着前四進發。



香港男子手球隊周五將首度出戰中超聯賽。（趙子晉攝）

香港男子手球隊在去年全運會後逐漸換班，名古屋亞運以隊長謝永輝夥拍陳梓朗﹑連潤滔﹑李少聰﹑簡翊暉﹑簡翊文等主力參戰。香港隊首次派隊參戰中超聯賽，以亞運班底作賽，配合小將田洭泓﹑唐子軒。

從上年的全運會開始，一年內連打多項賽事，即將上演的中超總決賽，是繼亞洲錦標賽﹑名古屋亞運後最後一項賽事，港男手球隊下個正式比賽，是2028年初的亞洲錦標賽，意味即將進入超過一年的空白期。隊長謝永輝甚有可能在中超後淡出，港隊有機會再迎來換血。

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中國手球超級聯賽第四階段總決賽香港隊名單



3陳梓朗﹑7韓學曦﹑8黃靈聰﹑10謝永輝﹑11李少聰﹑12唐子軒﹑15羅俊耀﹑21梁嵐熹﹑23鄒旭濤﹑26劉嘉堯﹑34李効諭﹑42黃振南﹑65黃健﹑66田洭泓﹑72簡翊暉﹑73簡翊文﹑80鍾樹賢﹑99連潤滔



在亞運與卡塔爾等勁旅碰頭，讓港隊更有信心戰中超。（資料圖片／夏家朗攝）

港隊在名古屋亞運與日本﹑卡塔爾等亞洲勁旅碰頭，「簡氏兄弟」簡翊暉﹑簡翊文指球隊戰畢亞運後信心增，「有機會與卡塔爾﹑日本等勁旅交手，差距仍在，但感到我們也在收窄，在攻守戰術執行上更完善，對之後的中超也是強心針。」

今次香港隊獲邀出戰中超，上年全運會最後階段不敵的安徽及北京隊，悉數來港參賽，簡氏兄弟坦言硬仗連場，「國內省隊都是職業隊，除了安徽﹑北京﹑江蘇外，每支球隊也具備實力，實在沒有輕鬆的場次，我們還是以前四為目標。」司職翼鋒的阿暉與阿文，希望繼續以入球貢獻球隊。

上星期由港女子隊出戰的「國際手球聯會挑戰盃」，馬鞍山體育館氣氛同樣熾烈，簡氏兄弟認為無論在啟德或馬鞍山，也會珍惜在主場出賽的機會。

香港男子手球隊。（資料圖片／夏家朗攝）

中國手球超級聯賽第四階段總決賽香港隊賽程



10月23日（五）晚上8時 香港 對 上海

10月24日（六）下午2時 香港 對 安徽

10月25日（日）下午4時 香港 對 北京

10月27日（二）下午5時 香港 對 江蘇

10月28日（三）晚上8時 香港 對 山東

10月30日（五）晚上8時 香港 對 中國U20聯隊

10月31日（六）下午2時 香港 對 廣東



中國手球超級聯賽第四階段總決賽



日期：2026年10月23日至11月1日

地點：馬鞍山體育館

參賽隊伍：江蘇﹑北京﹑廣東﹑上海﹑安徽﹑山東﹑中國U20聯隊﹑香港

票價：

初賽（10月23至31日）：全日票120元及特惠全日票60元

決賽（11月1日）：全日票150元及特惠全日票75元

售票平台：Ticketflap

