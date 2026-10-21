名古屋亞殘運｜港隊硬地滾球掃1金3銀1銅　余翠怡連續三日摘獎牌

名古屋亞殘運踏入第三日，港隊運動員終踏上頒獎台最高一級，劉慧茵與張沅攜下晉身女子BC4級硬地滾球決賽，提早穩奪金牌，結果劉慧茵以7：2擊敗隊友奪金。香港硬地滾球隊是日豐收，共摘下1金3銀1銅。

「輪椅劍后」余翠怡在女子A級重劍個人賽摘銅，連續三日登頒獎台；湯雅婷則在B級女重同樣獲得銅牌。



硬地滾球單日摘1金3銀1銅 龍子健逆轉奪銅

名古屋亞殘運開幕第三日，香港隊終在金牌有零的突破，劉慧茵與張沅攜下晉身女子BC4級硬地滾球決賽，包辦金、銀牌。四強戰力克巴黎殘奧金牌得主林細妹的劉慧茵，決賽愈戰愈勇，首三局領先7：0，結果以7：2擊敗張沅奪金。

名古屋亞殘運｜劉慧茵（右）以7：2擊敗張沅奪金。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運｜劉慧茵與張沅包辦金、銀牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

男子BC4級的梁育榮與女子BC2級的楊曉林同樣打入決賽，惜分別不敵泰國及印尼選手，雙雙屈居亞軍。與印尼選手爭男子BC1級銅牌的龍子健，戰畢三局落後1：5，最後一局上演大逆轉，單局拿下5分，反勝對手驚險摘銅。

名古屋亞殘運｜楊曉林。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運｜龍子健驚險摘下男子BC1級硬地滾球銅牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運｜梁育榮。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

游泳再添兩獎牌 吳卓恩50蝶摘銅

三年前杭州亞殘運時，以13歲之齡登上頒獎台的吳卓恩，今屆再踏頒獎台，出戰女子S7級50米蝶泳的吳卓恩，在決賽游出40.75秒，不敵日本泳手獲得一面銀牌。首戰亞殘運的洪泳朗，在男子SB14級100米蛙泳決賽游出1分09.96秒，摘下銅牌。

名古屋亞殘運｜吳卓恩連續兩屆獲獎牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運｜吳卓恩在女子S7級50米蝶泳摘銀。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運｜首戰亞殘運的洪泳朗同樣登上頒獎台。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

余翠怡連續三日摘獎牌 湯雅婷B級女重奪銅

繼女子花劍個人與團體的獎牌後，余翠怡在女子A級重劍再添獎牌，以15：10淘汰韓國劍手穩奪獎牌，四強以一劍之差憾負另一韓國劍手，無緣決賽，再添一面銅牌。出戰女子B級重劍的湯雅婷，淘汰賽先後擊敗烏茲別克及泰國劍手，晉級四強，以6：15不敵韓國劍手，同獲得銅牌。

名古屋亞殘運｜余翠怡連續三日登頒獎台。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運｜湯雅婷在女子B級重劍同樣摘下銅牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運港隊成績10月21日



金牌

劉慧茵 女子BC4級硬地滾球



銀牌

張沅 女子BC4級硬地滾球

梁育榮 男子BC4級硬地滾球

楊曉林 女子BC2級硬地滾球

吳卓恩 女子S7級50米蝶泳



銅牌

龍子健 男子BC1級硬地滾球

余翠怡 女子A級重劍個人賽

湯雅婷 女子B級重劍個人賽

洪泳朗 男子SB14級100米蛙泳

