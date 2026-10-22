名古屋亞殘運｜港乒添1銀3銅　陳睿琳奪金後接力再摘銅

陳睿琳在女子S14級100米蝶泳完成三連霸，贏得香港隊今屆第二金，緊接轉戰接力4X100米混合自由泳接力再添一銅。港乒再有進賬，各級別摘1銀3銅，港隊今日（22日）共獲1金2銀6銅。



陳睿琳在女子S14級100米蝶泳奪金，加上輪椅女子重劍團體摘銀，港乒今再有進賬，黃翰林／林恩羽合力出戰XD20級混雙，殺入決賽鬥中華台北的蘇晉賢／林姿妤，港隊組合一度追成1：1，惟其後連輸兩局，無緣金牌。

港乒的溫偉樂／黃珮淇與袁景誠／王婷莛一同打入XD22級混雙四強，卻分別不敵日、韓組合，雙雙摘銅，加上唐志銘／王愉程在XD14級的銅牌，港乒今摘1銀3銅。

名古屋亞殘運｜黃翰林／林恩羽。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

陳睿琳奪金後，夥拍張浚諾、黃漢彥、劉肖儀出戰S14級4×100米混合自由泳接力，游出3分53.77秒，以0.23秒之差不敵泰國，日本隊則拿下金牌，陳睿琳摘下1金1銅。

力爭羽毛球SH6級男單衛冕的朱文佳，四強以8：21、19：21不敵中國的林乃利，摘下銅牌無緣衛冕。

名古屋亞殘運。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

名古屋亞殘運港隊成績10月21日



金牌

陳睿琳 女子S14級100米蝶泳



銀牌

余翠怡、湯雅婷、范珮珊﹑林嘉雯 女子重劍團體賽

黃翰林／林恩羽 乒乓XD20級混合雙打



銅牌

溫偉樂／黃珮淇 乒乓XD22級混合雙打

袁景誠／王婷莛 乒乓XD22級混合雙打

唐志銘／王愉程 乒乓XD14級混合雙打

劉肖儀 女子S14級100米蝶泳

張浚諾、黃漢彥、陳睿琳、劉肖儀 S14級4×100米混合自由泳接力

朱文佳 羽毛球SH6級男子單打

