乒乓球亞錦賽︱黃鎮廷杜凱琹混雙入8強　男女雙4組合全勝晉16強

2026年亞洲乒乓球錦標賽，港隊成員周四（22日）繼續多線出擊，港將在男子及女子團體賽第5至8位名次賽均告失利，惟雙打賽事續有好表現，獲列賽事混雙頭號種子的黃鎮廷／杜凱琹擊敗新加坡年輕組合郭勇／黎明映晉身8強，男、女子雙打4對組合全數晉級16強。



乒乓球亞錦賽︱被列為混雙頭號種子的黃鎮廷／杜凱琹晉級8強。（資料圖片／新華社）

乒乓球亞錦賽︱混雙「黃杜配」晉8強 姚鈞濤吳詠琳負中國組合

黃鎮廷／杜凱琹面對非常年輕的新加坡組合郭勇／黎明映頭兩局戰情緊湊，雙方局數1：1平手後，「黃杜配」發揮實力以11：5、11：7連贏兩局，順利再過一關。8強對手為韓國新晉組合朴奎炫／朴佳賢。而獲列為5號種子的港隊另一混雙組合姚鈞濤／吳詠琳16強硬撼中國組合袁勵岑／王藝迪，則以0：3敗陣，未能晉級。

乒乓球亞錦賽︱男雙3號種子黃鎮廷／陳顥樺晉身16強。（資料圖片／Getty Images）

港隊男、女子雙打4對組合全部過關齊晉16強

男雙3號種子黃鎮廷／陳顥樺，面對印尼組合Muhammad Junindra／Muhammad Negara首局雖以10：12失守，但接下來愈戰愈勇，以11：3、11：8、11：2連贏3局，以3：1反勝晉身16強。黃鎮廷／陳顥樺的16強對手為沙特阿拉伯組合Ali Alkhadrawi／Abdulaziz Bu Shulaybi。另一對男雙組合姚鈞濤／林兆恒32強對另一對印尼組合Braydon Susilo／Affan Pratama，同樣以局數3：1過關，下場會跟頭號種子中國組合林詩棟／黃友政爭入8強。

乒乓球亞錦賽︱女雙4號種子杜凱琹／吳詠琳32強擊敗對手晉級。（資料圖片／路透社）

女雙32強，4號種子杜凱琹／吳詠琳對菲律賓組合Rose Jean Fadol／Althea Gudes未遇障礙，僅花17分鐘便以11：6、11：4、11：6直落3局輕取對手。下一場會跟馬來西亞組合鄭愛欣／可人（Karen Lyne）爭入8強。13號種子蘇籽童／江芷林同樣輕鬆過關，以11：4、11：2、12：10、局數3：0擊敗約旦組合Zeina Sadaqa／Rinad El-Hasani晉級。16強對手為3號種子、日本組合長崎美柚／大藤沙月。

乒乓球亞錦賽︱港隊在男、女團名次賽失利。（資料圖片／新華社）

男、女子團體第5至8位名次賽方面，香港隊在男團面對進步神速的伊朗，陳顥樺、姚鈞濤、林兆恒悉數敗陣，港隊以0：3告負。女團港隊派出吳詠琳、蘇籽童、李凱敏對新加坡，雖然李凱敏為港隊爭得一分，但仍以1：3敗陣，繼亞運8強後，再次敗在新加坡拍下。