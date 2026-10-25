手球中超總決賽｜港隊力戰負北京　連潤滔遭對手嚴防視為肯定

對比上年全運會銅牌戰鬥北京，香港男子手球隊在中國手球超級聯賽總決賽再碰頭，連潤滔留在正選陣容，這名港隊得分主力上半場拿下7分，突破、遠射樣樣有，港隊上半場一度領先北京隊，僅以兩球落後進入下半場，惟換邊後連潤滔被嚴防，港隊再連失數分，遭拉開分差，最後以27：37吞敗。

連潤滔的職責不止是入球，有時防守時入替抵擋對手來襲，或是持球組織，甚至完場手持大聲公，從「毒毒地」拍掌走到最前，相隔一年再戰北京，見證連潤滔在球隊身份的改變。

攝影：方承恩



手球中超總決賽｜中國手球超級聯賽總決賽首度香港上演，馬鞍山體育館同樣熱鬧。（方承恩攝）

粵港澳全運會後，香港再度主辦全國性的手球賽事，首次舉辦中國手球超級聯賽總決賽。香港隊在10天內鬥7支中國各省的球隊，首仗一球險勝上海，周六不敵全運會銀牌安徽，今日（25日）在馬鞍山體育館鬥北京，上演全運銅牌戰翻版。

三日三戰，對球員們體能消耗甚大，港隊今仗輪換應戰，隊長謝永輝繼續披甲，簡翊暉、簡翊文未有上陣，由鄒旭濤及劉嘉堯取代其位置，配合連潤滔、羅俊耀、鍾樹賢。

手球中超總決賽｜劉嘉堯今仗正選登場。（方承恩攝）

身形魁梧的連潤滔，在全運會打出名堂，依然是港隊的得分主力，這名99號球員初段連番得手，助港隊一度領先北京隊6：3。北京站穩陣腳後，逐漸收復失地，港隊的李少聰、黃健先後入替，港隊曾被拉開至11：17，連潤滔上半場遠射、突破起手建功，轟入7球，港隊半場僅落後北京隊17：19。

手球中超總決賽｜連潤滔上半場轟入7球。（方承恩攝）

換邊後，連潤滔進攻上不再予取予攜，北京隊換邊後作出調整，針對嚴防連潤滔，多次外圍起手被封阻，他只好更多組織攻勢，將起手射門的重任交給隊友，惜港隊一段時間未能射破對手，連潤滔至下半場近20分鐘才再次得手，北京隊把握機會拉開比分，最後以27：37吞敗。

連潤滔從上半場的7球，到下半場的2球，即使遭對手嚴密防守，他笑言十分享受：「或者我是M底（喜愛受虐）吧....」經過全運會後，各省隊見識過連潤滔的火力，也是對連潤滔、對香港手球的一份肯定，「起碼他們留意到香港隊有一個這樣的球員，當然開心吧，當我們給予一定的壓力，逼使對方拿出真實力，讓對手更認真看待香港隊，對我們也是一種肯定。」

手球中超總決賽｜連潤滔下半場被嚴防，他減少起手，為隊友鋪橋搭路。（方承恩攝）

手球中超總決賽｜上年全運會後，省隊也留意到連潤滔的火力。（方承恩攝）

港隊今仗派出的正選陣容，除了隊長謝永輝、連潤滔，其餘4名場區球員上年未曾在全運對北京，隊中老大哥在全運後退下來，連潤滔在隊中的位置也有變化，除了依然是球隊得分主力，今仗曾經在防守時上場，與隊友齊齊抵抗對手來襲，謝永輝下半場甚少上場，連潤滔曾經在場上協助組織攻勢，他在場上的時間比以往更多。

「自己在名古屋亞運後調整不少，當然在進攻上的選擇可再加強，自己在隊中的位置有點不同，如今與隊友在戰術上的溝通比以往多，畢竟球隊正在換班的階段，需要分擔師兄們的工作。入球當然重要，今場被對手緊釘時，便運用自己的吸引力牽引對手，只要入球對球隊也是有利。在我而言，不論正選、後備也是球隊的一分子，大家也是隨時準備好，只要教練需要我，我就落場為球隊貢獻。」

手球中超總決賽｜連潤滔希望以表現回報球迷。（方承恩攝）

在港足球迷組織「波台黐線佬」的帶動下，馬鞍山體育館同樣熱鬧，更把港足的打氣文化帶進手球。港隊完場後向球迷致意，連潤滔代表港隊接過大聲公，在提示下哼出港隊的打氣歌，在場的球迷隨即附和。港隊以往也是由謝永輝走上前線，連潤滔如今接下重任，以前的他「毒毒地」留在後方拍掌，他笑言緊張得差點失禁，他也希望以場上表現回報球迷。

手球中超總決賽｜手執大聲公，阿滔笑言緊張得差點失禁。（方承恩攝）

手球中超總決賽。（方承恩攝）

來自瑞典的教練魏德甘早前續約，如今主力執教男子隊，港隊初段與北京打成均勢，始終對方是職業隊，雙方實力仍然有差距，當港隊失誤增加時，北京隊即可把握機會。港隊主教練許文邦指，賽前預計對北京贏面不高，開賽初段派出年輕球員們，反而打出驚喜，希望給予更多球員感受高強度的賽事。

港隊接連三日硬仗後，周一有休息日，周二再鬥江蘇，許文邦透露緊密賽程連職業隊也吃不消，紛紛取消明日的訓練，而港將們明日繼續工作，正如謝永輝也需要帶隊出戰學界。