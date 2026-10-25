網球｜黃澤林南沙挑戰賽力戰僅負　全場開出25Ace仍無緣ATP第二冠

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）在廣州出戰ATP南沙挑戰賽一路順利闖關，場場轟出大量Ace球，今年第二度打進ATP挑戰賽決賽，力爭生涯第二冠。



網球．南沙挑戰賽︱黃澤林今年第二度打進ATP挑戰賽決賽，力爭生涯第二冠。（中國香港網球總會／ArcK Photography ）

黃澤林在ATP南沙挑戰賽被列為頭號種子，4強以7：6、6：3中國球手周意後，職業生涯第7次晉身ATP挑戰賽決賽。Coleman今年4月在江西挑戰賽首度奪冠，今日（25日）與世界排名169位的澳洲25歲球手Tristan Schoolkate力爭生涯第二冠。今日對戰前，雙方從未在巡迴賽碰頭。

黃澤林自亞運網球男單奪金後，馬不停蹄。（資料圖片／路透社）

雙方實力旗鼓相當，合演一場相當刺激的賽事。第一盤多次互破發球局，Tristan Schoolkate即使兩度「破發」，但仍不及三度「破發」的黃澤林。Coleman以6：4先贏第一盤。

澳洲球手Tristan Schoolkate在南沙挑戰賽與黃澤林爭冠。（IG）

第二盤雙方繼續在對方發球局施壓，Tristan Schoolkate首局「保發」後率先打破Coleman發球局，不過黃澤林隨即還以顏色，「破發」後在發球局連得4分，追至2：2平手。接下來雙方連續「保發」，戰至4：4。今場雙方發球和發球帶來的得分平分秋色，但Tristan Schoolkate的非壓力下失誤明顯較多，單是發球雙錯誤便多達6次，而Coleman去到第二盤中段尚未出現double fault。雙方一路「保發」，戰至6：6平手，需以決勝局分勝負。澳洲球手在tie break以7：3勝出，盤數1：1追平。

網球．南沙挑戰賽︱黃澤林在決賽力戰而敗。（中國香港網球總會／ArcK Photography ）

決勝第三盤發方「保發」後，Tristan Schoolkate在第3局「破發」成功，局數領前2：1。之後雙方各自「保發」，Coleman始終找不到「破發」機會，Tristan Schoolkate以6：4再下一城，盤數2：1後上反勝黃澤林，贏得冠軍。今場黃澤林延續凌厲發球，全場開出25次Ace球，只有3次發球雙錯誤，可惜第三盤一次失掉發球局輸掉比賽。