手球中超總決賽｜香港不敵勁旅江蘇　18歲田洭泓初登場挑戰強敵

「細粒，雖然在手球是不利因素，但並非不可能的原因....」馬鞍山體育館的看台掛上一幅應援海報，主角是香港隊小將田洭泓。

香港隊首戰手球中超聯賽，挑戰各省的職業隊，球員們大多數「牛高馬大」，香港隊的小將田洭泓顯得格外「細粒」。面對「高一個頭」的對手，他還是不惜氣力地奔走。田洭泓兩次快攻單刀機會，港隊後備席的師兄們全數站立，兩度射失後，師兄與教練們逐一安慰這名小師弟，最後他在馬鞍山體育館的「真主場」取得入球。縱然他自言發揮一般，對這名18歲的小師弟而言，今仗的經驗已是難能可貴。

攝影：梁鵬威



經過一天休息日後，香港男子手球隊今日（27日）在中國手球超級聯賽總決賽挑戰江蘇隊，對手是全運會五連霸的勁旅，港隊今仗同樣輪換出賽，隊長謝永輝、李少聰、黃健未披甲，連潤滔、陳梓朗的上陣時間亦不多，今仗靠新生代應戰，李効諭、羅俊耀、鍾樹賢、黃振南取得不少上陣時間，門將唐子軒屢救險球，贏盡掌聲。

手球中超總決賽｜港隊門將唐子軒表現神勇，屢救險球。（梁鵬威攝）

18歲小將田洭泓在今次賽事首度登場，與江蘇隊球員身高差一截，司職翼鋒的田洭泓在攻守難免輸蝕，起跳準備起手卻被對方守衛強行拉下。田洭泓上次代表大港隊出戰，是今年2月的粵港澳大灣區手球賽，今次首度與師兄們出戰，初嘗高強度的中超賽事。

手球中超總決賽｜面對高大的江蘇隊，田洭泓受盡苦頭。（梁鵬威攝）

田洭泓多年在馬鞍山成長，之前就讀德信中學，馬鞍山彷彿是他的「真主場」，教練魏德甘（Kim）賽前一天通知他，今仗面對江蘇將會披甲，令他緊張得失眠。馬鞍山體育館的看台上，出現一幅屬於他的應援海報，原來是他的中學及大學同學的傑作，並寫上：「細粒，喺手球入面，雖然係不利因素，但絕對唔係唔可能嘅原因...」

田洭泓的同學在放學後趕到馬鞍山，每次田洭泓有入球機會時，他們必定在看台上起哄。被稱為「小巨人」的田洭泓當然希望以入球回報支持，他換邊後獲得兩次快攻的單刀機會，連後備席的隊友、教練同樣緊張起來，一同站立，惟兩次也只差一點點，他失望地回防。兩次黃金機會未能把握，這名18歲的小將難免洩氣，港隊主教練許文邦、魏德甘先後向他教路，而黃健等師兄不忘安慰這名小師弟。

手球中超總決賽｜田洭泓兩次錯失黃金機會，甚為懊惱。（梁鵬威攝）

田洭泓其後再有機會，這名左手的翼鋒不負眾望，冷靜地射入龍門，激起看台的熱情，連番高叫田洭泓的名字，他也不禁雙手振臂一吐烏氣。田洭泓為港隊貢獻一球，最後以18：35不敵江蘇。

手球中超總決賽｜田洭泓今仗下半場貢獻一球。（梁鵬威攝）

+ 1

雖然賽前已知道同學們到場支持，卻沒想過有如此大幅的應援海報，他完場後靦腆地向同學們致意。友人的支持，或多或少增添了田洭泓的壓力，「始終有人來支持，我當然想做到最好，這兩個機會可以處理得更好，整體也可以做得更好。」港隊主教練許文邦指面對強敵，限制田洭泓的發揮，今天的水平是平時練習的5、6成。

首戰高水平的中超，對手更是國內勁旅江蘇隊，就算身形與對手差一截，田洭泓依然毫無怯場，「之前隨港隊赴德國備戰亞運，當時打過身形高大的對手，大概有概念，而江蘇球員的判斷很快，些微失位已經可以把握機會。」

手球中超總決賽｜田洭泓的同學特意入場支持，更自備應援海報。（梁鵬威攝）

田洭泓是隊中的小師弟，近來取得不少機會，面對機遇，他也有迷惘的時刻。「在德國集訓時，有一天完全不知道在場上在做什麼，然後與阿Kim（魏德甘）談了很久....」18歲的田洭泓在體格上、經驗上或未跟得上師兄，但他希望一下子融入，再貢獻球隊，他深受這種落差而困擾。

身形可以訓練，經驗可以累積，全都是需要時間慢慢浸淫，田洭泓漸漸放下負擔，同時慢慢走出迷惘。作為全隊最年輕，田洭泓受師兄們的萬千寵愛，場內場外對他呵護備至，簡翊暉、簡翊文、李少聰給予他不少建議。

手球中超總決賽｜田洭泓靦腆地向同學們致意。（梁鵬威攝）

在香港主場挑戰國內勁旅，無疑是田洭泓手球生涯的里程碑，同時認清自己，繼續追趕師兄們的腳步，「今仗名義上第一次代表大隊，雖然可以汲取經驗為由，為自己的發揮開脫，但我不想這樣，今仗顯示我與他們的差距，我要更努力讓自己進步，變得更強，再追上大家的腳步。」

手球中超總決賽｜田洭泓。（梁鵬威攝）

經過四個賽日，港隊錄得1勝3負，明晚將鬥山東，許文邦表示今仗特意讓主力們有更多休息機會，養精蓄銳在最後三仗爭勝。

手球中超總決賽｜香港對江蘇。（梁鵬威攝）