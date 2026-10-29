手球中超總決賽｜簡氏兄弟放工披甲仍有貢獻　熱愛手球的心永不變

香港男子手球彷彿是熱血的代名詞，眾將兼職打波，在橫跨10天的中國手球超級聯賽中，他們兼顧工作及比賽，「孖仔」簡翊暉、簡翊文必定是代表人物，兩人放工趕赴馬鞍山體育館，在周三（28日）對山東一仗同扮演重要角色，阿暉是七公尺的劊子手；阿文末段關鍵快攻得分，結果港隊以31：30力克山東，繼續朝着前四進發。

簡氏兄弟披上球衣，從打工仔變港隊代表，踏上球場一刻，忘卻白天上班的疲累，在場上傾盡一切，熱愛手球的心沒有因工作而改變。

攝影：方承恩



香港隊首戰中超，同樣以前四為目標，先後不敵三支國內勁旅北京、安徽、江蘇後，餘下三仗不容有失，才有望爭入季軍戰。日前鬥全運會五連霸的江蘇，港隊派出年輕球員上陣，汲取經驗，同時讓主將好好休息，隊長謝永輝、連潤滔、陳梓朗、李少聰，加上上仗對江蘇因工作關係未入名單的簡翊暉、簡翊文，今場悉數披甲。

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港隊不時與內地球隊對碰，山東也是老對手之一，球路互相了解，上半場爭持激烈，以14：14平手進入半場休息。換邊後，港隊即拉開4球優勢，山東隊未有言棄，港隊一度遭反先落後26：27。關鍵時刻，港將們挺身而出，加上防守部署奏效，大大減低山東隊進攻的成功率，為港隊鎖定31：30的分數，再以一球之差在中超拿下第二勝。

手球中超總決賽｜香港隊以31：30力克山東，取得第二勝。（方承恩攝）

雖說港隊全數是業餘球員，大多從事與手球、體育相關的職業，簡氏兄弟是隊中的少數，分別從事測量及行為治療的簡翊暉、簡翊文，未有因為今次中超而特意請假，幸好港隊不少賽事被編排在晚上，他們可以放工再披甲，唯獨是對江蘇一仗被安排在下午5時，兩人只好向教練請假，變相有多一天在球場休息，但還是要上班。

手球中超總決賽｜簡翊暉今仗是球隊的七公尺劊子手，全場攻入5球。（方承恩攝）

白天上班，夜晚練習，是不少手球運動員的日常，簡氏兄弟也不例外。6點準時下班，趕往馬鞍山體育館，整裝待發，穿起球衣，今次卻是出戰中超賽事，放工戰高強度賽事也是第一次。

「平時打大賽通常都在外國，或是全運會也是事先請假，甚少收工再打高強度比賽....」簡氏兄弟認為與平時比賽沒太大分別，在專注力方面有點不同，「始終返工要用腦，在場上集中力有一點散渙，整體來說沒有太大影響。」

手球中超總決賽｜簡翊文下半場快攻得分。（方承恩攝）

即使需要兼顧工作，不代表在場上沒有貢獻，簡翊暉全場攻入5球，今仗擔任七公尺劊子手的他，關鍵時刻無手軟，下半場兩度得手；簡翊文在下半場後段快攻冷靜建功，在緊湊的賽事中，一球都不能少。

簡氏兄弟從白天的上班族，披上球衣踏進球場，換上另一身份也沒被工作影響，全場拚命奔跑，在場上傾盡一切，他們依然享受在手球場的一分一秒，熱愛手球從來不變。

手球中超總決賽｜簡翊暉簡翊文上場，父母亦到場支持。（方承恩攝）

就算因工作未能披甲，他們也是心繫手球，對江蘇一仗取代阿暉、阿文出戰的師弟們，兩人彷彿看到年輕的自己，「看到阿田（田洭泓）披甲，他起初錯失不少機會，他依然很努力，最後攻入一球，他開心到彈起，我十分替他高興，看見他想到當年18、19歲，在場上不顧一切，只要有波打就開心的自己。」簡翊文說。

「大孖」簡翊暉見解相似，更希望從師弟身上學習，「見到濤仔（鄒旭濤）打波與自己很相似，在大學後期時非常投入打波，他在場上的心態更啟發到我，有時在場上給予過多壓力自己，我反而要向他們學習。」

港隊在名古屋亞運及中超皆以新舊交替陣容出戰，簡氏兄弟認為在翼鋒位置上，師弟已經逐漸跟上，他們在今次中超已證明自己。

手球中超總決賽｜港隊取得今次賽事第二勝。（方承恩攝）

手球中超總決賽｜港隊贏波，看台上的球迷同樣興奮。（方承恩攝）