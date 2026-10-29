劍擊U23亞錦賽｜港隊首日橫掃7獎牌　方曉楠梁殷僑男佩女花齊奪冠

撰文：趙子晉
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在巴林舉行的亞洲23歲以下劍擊錦標賽，港隊首日已展示強勢，在男子佩劍及女子花劍個人賽，兩項四強僅得一人非港將，女子花劍包辦頒獎台四席，最後由15歲的梁殷僑擊敗隊友封后，方曉楠則稱霸男子佩劍。

一連6日在巴林上演的U23亞錦賽，周三（28日）先舉行男子佩劍及女子花劍個人賽。港隊派出梁雅蕾、梁殷僑、黃純一、黃諾頤出戰女子花劍，四位女將小組賽全勝，列為前四號種子，在不同線路齊齊打入四強，包辦頒獎台四席，提早為港隊鎖定一面金牌。

15歲的梁殷僑四強鬥梁雅蕾，梁殷僑以一劍險勝隊友，晉身決賽與黃純一爭冠，這名15歲小將以15：11再下一城，奪走U23亞錦賽冠軍。

U23亞錦賽｜黃純一、梁殷僑、梁雅蕾、黃諾頤包辦女子花劍頒獎台。（巴林劍擊總會）
U23亞錦賽｜梁殷僑決賽擊敗黃純一奪冠。（巴林劍擊總會）

男子佩劍方面，港隊差點包辦頒獎台，李俊延16強不敵沙特阿拉伯的Fayadh Alobaid，這名沙特劍手四強擊敗陳玟熹，與方曉楠爭冠，結果方曉楠以15：12為兩名隊友復仇，稱霸男子佩劍，陳玟熹、何柏霖則摘下銅牌。

U23亞錦賽｜方曉楠、何柏霖、陳玟熹（左二至右）一同登上頒獎台。（巴林劍擊總會）
U23亞錦賽｜方曉楠擊敗沙特劍手，稱霸男子佩劍。（巴林劍擊總會）

亞洲U23劍擊錦標賽首日港隊成績

金牌
梁殷僑　女子花劍
方曉楠　男子佩劍

銀牌
黃純一　女子花劍

銅牌
黃諾頤、梁雅蕾　女子花劍
何柏霖、陳玟熹　男子佩劍

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