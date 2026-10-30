英聯賽盃｜愛華頓3：1淘汰紐卡素　8強作客黑馬費列活特

【足球】愛華頓香港時間周五（30日）凌晨以3：1擊敗英超對手紐卡素，將在英聯賽盃8強遇上英乙（英格蘭第四級別）球隊費列活特，後者上輪爆冷擊敗英超衛冕冠軍阿仙奴。



儘管中場球員基亞利殊（Jack Grealish）因違反球會內部紀律規定而被剔除出比賽名單，愛華頓仍在英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）的見證下，順利過關。

主場出戰的愛華頓，憑藉占士加拿（James Garner）和赫尼（Hayden Hackney）的上半場進球取得領先。換邊再戰後，泰亞路巴利（Thierno Barry）再下一城，紐卡素則由丹般恩（Dan Burn）在比賽尾聲扳回一球，但於事無補。

愛華頓3：1擊敗英超對手紐卡素。（Reuters）

愛華頓將在8強作客黑馬費列活特。此外，水晶宮將在主場迎戰新特蘭，般尼茅夫則將作客利物浦。衛冕冠軍曼城將對英甲（第三級別）球隊巴拉福特。

阿仙奴上訴失敗 麥斯杜文紅牌維持原判

另一方面，英格蘭足總宣布，駁回阿仙奴16歲小將麥斯杜文（Max Dowman）在周三（28日）英聯賽盃比賽中領紅牌的上訴。

麥斯杜文在比賽第85分鐘遭遇對手尼爾（Harrison Neal）的激烈衝撞後，因有踩對方的動作而染紅。10人作戰的阿仙奴最終在雙方1：1戰平後，於互射十二碼中以3：5不敵費列活特。

阿仙奴16歲小將麥斯杜文。（Reuters）

阿仙奴隨後針對紅牌判罰及處罰過重提出上訴，但英足總表示，獨立監管委員會駁回了這兩項申訴。

英足總在聲明中說：

獨立監管委員會駁回了麥斯杜文針對錯誤罰下及處罰過重所提出的申訴。這名阿仙奴球員將被禁賽三場。

麥斯杜文將缺席阿仙奴接下來三場本土賽事，對手分別是利物浦、侯城和紐卡素。意味着他要等到11月底阿仙奴主場迎戰曼城時，才能重返本土賽事。

不過，麥斯杜文仍可出戰下周四（11月5日）對捷克球隊布拉格斯拉維亞（Slavia Prague）的歐聯比賽。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】