英聯賽盃｜曼城互射12碼4：3險勝白禮頓　後備門將魯利成救世主

英格蘭聯賽盃16強，衛冕冠軍曼城坐鎮主場與白禮頓法定時間踢成2：2，藉今季回流加盟的門將魯利（Gerónimo Rulli）在互射12碼階段連救兩球，4：3險勝對手闖入8強。



面對緊密賽程，曼城領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）今仗進行大幅輪換，陣容作出多達9處變動，射手夏蘭特（Erling Haaland）與正選門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）齊獲輪休。

主力夏蘭特、當拿隆馬今仗休戰。（Reuters）

作客的白禮頓率先反客為主，30分鐘，白禮頓前鋒魯達（Georginio Rutter）掃向門前，隊友耶古爾（Malick Yalcouyé）射入，白禮頓領先1：0。曼城隨後在40分鐘由中場高華錫（Mateo Kovačić）射入遠射扳平。換邊後僅2分鐘，白禮頓後衛查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）送出倒三角，魯達包抄燙入，白禮頓2：1再度領先。72分鐘，曼城中場卓基（Rayan Cherki）主射罰球省中隊友雷斯（Vitor Reis）後破網，曼城追成2：2。法定時間雙方未分高下，直接進入互射12碼階段。

英格蘭聯賽杯第4圈，曼城2：2戰平白禮頓，藉互射12碼4：3勝出。（Reuters）

雙方頭3輪均射入，第4輪高華錫主射遭白禮頓門將史迪利（Jason Steele）撲出，曼城門將魯利隨即挺身而出，先是橫身撲出白禮頓中場艾耶利（Yasin Ayari）的12碼，隊友卓基操刀命中後，魯利第5輪再擋出白禮頓隊長鄧克（Lewis Dunk）的一腳，帶領曼城以4：3勝出。

34歲阿根廷門將魯利曾在2016／17與曼城簽約，但當時隨即外借到皇家蘇斯達，並未代表曼城一隊出場。今年夏天魯利以170萬英鎊（約1778萬港元）由馬賽回歸曼城，作為意大利門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）的替補。

魯利曾在10年前效力過曼城。（Reuters）

對於今場英雄魯利是否有機會「坐正」，馬列斯卡斷然否認，「不，從我的角度來看，絕對沒有，當拿隆馬的狀態很好。魯利非常清楚自己的角色，這一點毋庸置疑。周六比賽將是當拿隆馬正選。」

即使兩度撲出12碼幫助曼城晉級，魯利仍無法撼動當拿隆馬主力位置。（Reuters）

曼城與白禮頓此前在聯賽盃歷史上僅有過一次碰頭，當時2008／09球季，城市集團剛剛入主曼城不足一個月，白禮頓同樣以2：2賽和後憑互射12碼中5：3淘汰曼城。18年後，曼城終於以互射12碼成功復仇。巧合的是，兩軍本周六在英超第9輪會再度在伊蒂哈德球場較量。