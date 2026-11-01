體育地區小店︱中興屹立荃灣半世紀　兩年輕人難關中肩負承傳責任

你還記得人生的第一個足球、第一對波鞋、第一塊球拍是在什麼地方購買嗎？

昔日在大型連鎖體育用品店尚未出現的年代，地區體育用品小店在推動香港人做運動方面扮演相當重要的角色。可是隨年月推移，消費模式的轉變，加上租金和人工等成本壓力，各區老牌體育用品店陸續消失。1976年開業的中興體育用品公司，在荃灣區屹立多年，區內居民幾乎無人不識，2021年老闆潘志華打算退休結業，終獲兩位曾在他手下打工的年輕人接手，延續下去的不止是一間店舖，還有一份難以割捨的街坊情誼，以及眾人長年對運動不變的熱愛與承傳。



李嘉熹（左）、曾培欽（右）在中興體育店前與創辦人潘志華合照。（受訪者提供）

中興體育屹立荃灣區半世紀 創辦人為長跑界老前輩

潘志華是香港長跑界知名的老前輩，多年來為荃灣田徑會的中堅份子，1976年他在荃灣開設中興體育用品公司，半世紀以來曾數度搬舖，從最初在大河道，之後3度搬遷位置均離不開海壩街一帶，因此區內街坊可謂熟門熟路。2021年傳來潘老闆計劃退休結業的消息，可是之後中興一直照常營業至今，店舖名稱、位置未變，而店內陳設和貨品種類亦大置相同，到底是什麼一回事？

中興體育在荃灣區已屹立半世紀。（吳慕兒攝）

因長跑結緣 兩年輕店員接手經營

原來多得兩位在店內工作的年輕人李嘉熹、曾培欽，難捨街坊情濃，決定接手經營。曾培欽稱，「當時潘生的確打算退休唔做，好多街坊都話唔捨得，個個都話：『咁我第時去邊度買嘢？』」李嘉熹與潘志華一樣熱愛跑步，二人同屬荃灣田徑會而認識，嘉熹學生年代開始到中興兼職打工多年，到潘老闆想結束中興，「那時剛剛畢業，有點茫然不知道下一步去向。」

李嘉熹與中興體育創辦人潘志華一樣熱愛跑步，同屬荃灣田徑會。（受訪者提供）

嘉熹與培欽是相識多年的中學同學，兩個當時只得24歲的年輕人，不想潘生多年心血就此浪費，2021年毅然接手經營。培欽笑稱，「當時的確停咗一日，當作是交接。」店內陳設雖然跟以往未有大改動，但曾稍為裝修「細執」過，如加上「格仔網」令貨品看來更有條理，地板亦重新鋪設。

消費模式和習慣改變生意受挫

不經不覺接手6年，他說初期生意穩定，「疫情都沒有跌太多，大家留港消費，尚算OK。」二人一腔熱誠經營，可是近2、3年接二連三遇上重大挑戰，曾培欽細數：拼多多、淘寶提供免費包郵，港人北上消費熱潮，加上日圓低水、不少人均會趁到日本旅行期間順道掃貨，都是生意受影響的因素。此外，還有去年6月迪卡儂荃灣新分店開幕，他坦言「無得鬥」，「對方是國際連鎖大品牌，邊有得鬥？」

曾培欽同樣是運動愛好者。（受訪者提供）

一間實體店還有什麼存在價值？

曾培欽形容，今年生意「插水式下跌」，跌幅度達到3、4成之多，使他們不得不思考：「到底一間實體店還有什麼存在價值？」就算店內「麻雀雖小，五臟俱全」，粗略計算有過千款以上產品，亦難敵消費模式和習慣改變的大趨勢。地舖每月租金壓力不輕，口中說「盡頂」，嘉熹與培欽拒絕坐以待斃，從中不斷摸索和嘗試新的經營模式求變。

中興賣各款不同尺寸和種類的排球、籃球同時，亦有較少見的閃避球（上排中）。（吳慕兒攝）

二人各有專長，嘉熹是跑步人，培欽由中學年代開始喜歡踩單車和打網球，雖然大部分貨源沿用原有渠道，但亦會留意使用過的好產品，引入一些新貨。培欽直言，他們的售價不是最平，出售的產品亦未必是市場上最大品牌，但全部都是他們挑選出來的品牌和產品，角色猶如在海量產品當中為用家預先篩選，大原則是要耐用、抵用，務求以「性價比」來取勝。產品品牌貴精不貴多，同時為方便街坊又盡量各種運動產品齊全，「乜都要有啲，令住附近的街坊要買什麼便立即想起我們」，例如他們賣各款不同尺寸和種類的排球、籃球，同時亦有較少見的閃避球；近年匹克球（pickleball）在港掀起熱潮，他們亦跟隨潮流引入匹克球拍。

中興跟隨潮流引入匹克球拍。（吳慕兒攝）

老實做生意 求長遠關係不求快錢

然而比起價錢，更可貴的可能是他們能為客人提供專業意見，幫助對方找出最合用的產品，而這點或許正是實體零售店仍有存在價值的地方。跟培欽談起羽毛球，拍類運動觸覺較強的他滔滔不絕，除了比較不同品牌的鵝毛羽毛球，以及「膠波唔好打」的共識，他提到最新產品、以碳纖維複合材料製成的人造羽毛球，「很多客人試完之後反應正面，跟我說好似真波」。即使未能試盡店內每一款產品，他會通過客戶使用後的評價，調整入貨策略，並能夠向其他有興趣的顧客給予忠實評價，「我們不是志在跟你做一次生意，夠老實才會不斷通過介紹有新客。」

碳纖維複合材料製成的人造羽毛球。（吳慕兒攝）

二人貫徹中興一向以來老實做生意的精神，從不求搵快錢而入水貨，所有品牌產品全是經由生產商正式授權、從本地代理商進口的「行貨」，培欽解釋，「經代理穩陣些，產品會有售後服務」，否則產品一旦有什麼問題，客人的利益便沒有保障。

中興講求長遠關係的不獨是客戶，還包括供應商，從潘老闆年代開始，跑步產品他們只賣Mizuno（美津濃）一個品牌，店內右方一整列的Mizuno跑鞋牆，半世紀至今未變，就連店舖正面的招牌，上方最當眼的位置都是Mizuno藍底白字的名字和標誌，下方才以紅底白字印上「中興體育用品公司」，在現今競爭如此激烈的跑鞋市場，這份信賴與堅持實在難能可貴。

店內一直只售賣Mizuno跑鞋。（吳慕兒攝）

曾贊助中興盃賽事多年 計劃開網店開拓銷售渠道

跑步運動是中興非常重要一環，2001年開始每年夏天在城門水塘引水道舉行的著名10公里賽事「中興盃」，正是一直由中興體育贊助，可惜去到今年經濟情況實在太差，他們無奈不能繼續贊助。大環境太差，兩位年輕老闆沒有自怨自艾，目前正計劃增設網店，開拓銷售渠道，李嘉熹直指一定要變，「唔變就會被淘汰」。曾培欽承認經營小店確實辛苦，惟同時表示：「做生意一定辛苦，無諗過放棄。」他們不求把這間小店發揚光大，「保持到已經好好，但求搵個狹縫生存。」

中興體育用品公司

營業時間：周一至日11:00 - 20:00

地址：荃灣海壩街108號地下E2

