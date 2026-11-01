體育地區小店︱中興最暢銷產品與體育無關　不求花巧最緊要實用

作風平實的中興體育用品公司，產品以實用為主，店門前在店內最搶眼的，是各種大大小小的背包和斜孭袋，而且幾乎全部都是黑色。負責人曾培欽說，「耐用吖嘛」。一間在荃灣區存活50年至今的地區體育用品小店，生存之道就是產品夠耐看、實用，生意手法老實可靠，讓街坊信賴，全店最受歡迎的熱賣產品卻與體育無關。



中興體育店門前掛滿各種大大小小的黑色背包和斜孭袋。（吳慕兒攝）

可是當筆者問起：「店內哪一款產品最好賣？」卻令曾培欽十分苦惱，他說每項運動的產品銷量相當平均，近年香港運動風氣愈來愈盛，跑步和乒乓球參與者持續大幅增加，對中興這家老牌體育用品小店而言，銷售表現較突出的是羽毛球，「真係多咗好多人打羽毛球」。

李嘉熹（左）、曾培欽（右）在中興體育店前與創辦人潘志華合照。（受訪者提供）

曾培欽在中興見證時代的轉變，昔日區內長跑比賽，跑手會到店內填表報名。這個程序帶來人流，店內眾人忙過不停，「之後比賽逐漸改為網上報名，已再無此盛況」。

店內有更多黑色背包和斜孭袋。（吳慕兒攝）

店內長年未變的可能是中年男士最愛的黑色斜孭袋，店門前和店內均數量龐大和款式繁多，訪問期間正遇上男街坊來買斜孭袋。不過斜孭袋還不是中興最熱賣的產品，曾培欽思考好一陣子，「最好賣的是這款襪，22蚊3對，最多人買。」

店內最受歡迎的是這款襪。（吳慕兒攝）

雖然實用的產品長賣長有，但鑒於老主顧人數不斷減少，他和合夥人兼中學同學李嘉熹在2021年接手經營後，亦陸續引入一些感覺較年輕的品牌，開拓新客源。二人亦計劃開網店，「希望借店舖的名氣，吸引一些原本想幫襯我們的區外客人光顧。」