WTA香港賽｜46歲大威相隔9年再來港參賽　高峰已過但叫座力依然

周一晚上的維園網球場，即使是WTA香港公開賽首圈，主場近7成球迷入場觀戰，為了一睹七屆大滿貫得主、美國名將維納絲威廉絲（Venus Williams，又譯雲露絲威廉絲）的風采。

46歲對23歲，面對年輕一半的對手，「大威」當然獲得全場的支持，畢竟打得吃力，最後以2：6、3：6吞敗。

攝影：湯致遠



一年一度的WTA香港公開賽，鄭欽文因傷退賽，維納絲威廉絲成為今年最具級數的球手。年屆46歲的「大威」，1994年轉打職業網球至今，32年的職業生涯仍未言退，香港公開賽是大威今年第14個賽事，她依然爭取今年單打首勝。

威廉絲上周戰畢廣州公開賽後來港，相隔9年再戰香港公開賽，首圈面對美國同鄉史杜安娜（Mary Stoiana），對手年紀剛好是大威的一半。即使大威的世界排名下滑至500名以外，這名美國名將叫座力依然，周一晚上仍有7成觀眾入場，維園網球場場面熱鬧，當她步入球場還是獲得全場歡呼。

維納絲威廉絲今年40有6，在運動能力上實在難以與對手匹敵，對手打出落點刁鑽的擊球時，大威只好目送對手得分，而她的穩定性及發球也大不如前，平均發球時速約140公里，尾段開出188公里的發球。縱然如此，大威依然傾盡全力，當對手回球不快，大威的擊球仍然充滿威脅性，多次打出刁鑽的擊球，贏盡全場掌聲，功架依然。

每次大威打出精彩擊球，必定燃起維園主場的氣氛，但靚波未能掩蓋失誤，大威不時打出界，首盤先負2：6，大威第二盤初段拉成均勢，三局力保發球，後段體力略有下降，大威依然奮戰，惟兩度被破發球局，再負一盤3：6，首圈止步。

WTA香港賽｜大威。（湯致遠攝）

WTA香港賽｜大威。（湯致遠攝）

WTA香港賽｜大威。（湯致遠攝）

WTA香港賽｜大威。（湯致遠攝）

WTA香港賽｜大威。（湯致遠攝）