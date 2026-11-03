劍擊U23亞錦賽｜港隊強勢豪奪8金　男花女重團體齊稱霸謝幕

撰文：趙子晉
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U23亞洲劍擊錦標賽在巴林落幕，港隊在煞科日增添兩面金牌，港隊男子花劍及女子重劍攜手奪冠，摘下8金4銀7銅的佳績。

劍擊U23亞錦賽｜港隊延續強勢　男子佩劍女子花劍團體攜手奪冠劍擊U23亞錦賽｜劉晉延男子花劍封王　港隊個人賽掃4金2銀7銅

在巴林舉行的U23亞洲錦標賽，最後一日上演男子花劍及女子重劍團體賽。男花奪金的劉晉延偕原子舜、甘卓桁、蔡子樂出戰，港隊男花被列為頭號種子，先後擊敗印度、澳門、哈薩克封王。女重方面，由吳琬琳、方心、李玟慧、黎曉瞳出擊，力克中華台北及哈薩克奪冠。

港隊在6日賽事中豪取8金4銀7銅，小將們即將轉戰周末的青少年世界盃。

（巴林劍擊總會）
（巴林劍擊總會）
（巴林劍擊總會）
（巴林劍擊總會）
（巴林劍擊總會）

2026亞洲U23劍擊錦標賽港隊成績

金牌
男子花劍個人　劉晉延
女子佩劍個人　薛雅致
女子花劍個人　梁殷僑
男子佩劍個人　方曉楠　
男子花劍團體　劉晉延﹑原子舜﹑蔡子樂﹑甘卓桁
男子佩劍團體　何柏霖﹑方曉楠﹑陳玟熹﹑李俊延
女子花劍團體　黃諾頤、梁雅蕾﹑黃純一﹑梁殷僑
女子重劍團體　吳琬琳﹑黎曉瞳﹑方心﹑李玟慧

銀牌
男子重劍個人　黃柏耀
女子花劍個人　黃純一
男子重劍團體　袁諾文﹑徐浤展﹑黃柏耀﹑吳紹鄜
女子佩劍團體　薛雅齊﹑薛雅致﹑曾悅澄

銅牌
男子花劍個人　原子舜　
女子重劍個人　吳琬琳　
女子佩劍個人　薛雅齊　
男子佩劍個人　何柏霖、陳玟熹　
女子花劍個人　黃諾頤、梁雅蕾

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