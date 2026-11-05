ATP台北挑戰賽︱黃澤林挫侯醇謙晉8強　下場再撼泰國老對手卡西迪

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）在ATP台北挑戰賽首圈輕取主場球手黃琮豪，16強另一位中華台北球手侯醇謙爭入8強。黃澤林發揮實力再次直落兩盤過關，繼續向冠軍邁進。



黃澤林在ATP台北挑戰賽被列為頭號種子。（資料圖片）

世界排名再創新高的Coleman，先後在廣州、首爾連續兩站ATP挑戰賽打入決賽後馬不停蹄，今周移師台灣，出戰今季個人最後一項巡迴賽，繼續力爭生涯第二項ATP冠軍。密密搶分的Coleman，最新世界排名升上85位，再創個人新高，今周轉戰ATP台北挑戰賽獲列頭號種子。

中華台北球手侯醇謙。（資料圖片/IG）

黃澤林在賽事首圈以6：1、6：0輕取黃琮豪，16強的對手為侯醇謙，這位20歲台灣小將目前世界排名1340位。Coleman在首盤第3局已率先破發，取得優勢，雙方之後互保發球局，直到第7局黃澤林再度「破發」，將優勢擴大至5：2，「保發」後以6：2先取首盤。

黃澤林晉身ATP台北挑戰賽8強。（資料圖片）

第二盤雙方一直未能打破對方發球局，戰成5：5，Coleman到第11局終找到突破點，侯醇謙兩個非壓力失誤落後0：30，黃澤林再得一分，手握3個破發分。Coleman順利把握，以6：5領前，並隨即在自己的發球局開出3個Ace球，漂亮再贏一局，以7：5再贏一盤，以6：2、7：5直落兩盤獲勝，晉級8強。

泰國球手卡西迪今年曾兩對黃澤林皆負。（資料圖片／Getty Images）

黃澤林下一場會跟卡西迪（Kasidit Samrej）爭入準決賽，這位25歲泰國球手可謂Coleman的老對手，單是在ATP挑戰賽過去兩年已3度碰頭，黃澤林佔2勝1負優勢，最新一次是早前的南沙挑戰賽16強，當時黃澤林以2：1反勝。而Coleman贏得金牌的名古屋亞運，亦曾在8強面對卡西迪，並以6：3、6：0勝出。