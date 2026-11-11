羽毛球熊本大師賽｜謝影雪首夥17歲新拍檔出戰　首圈不敵泰國組合

因鄧俊文養傷，謝影雪夥拍17歲的禹智睿出戰熊本羽毛球大師賽，在混雙資格賽脫穎而出，首圈面對世界第五的泰國組合，謝影雪首次夥拍小師弟出戰，力戰兩局不敵對手，首圈止步。



（資料圖片／趙子晉攝）

港隊「大師姐」謝影雪早前宣布出戰香港公開賽，今次夥拍17歲的禹智睿，這名小將早前在世青賽夥拍楊順安，在男子雙打摘下銅牌，港隊相隔14年再奪男雙獎牌。禹智睿是名將之後，母親是中國羽毛球名將龔睿那，她在2001年曾贏得世界錦標賽女單冠軍。

謝影雪帶領名將之後師弟首次合作出戰，兩人從熊本大師賽資格賽打起，與保加利亞組合爭奪正賽圈席位，這對港隊組合以21：7﹑21：13輕取對手晉級。

禹智睿／謝影雪首圈鬥世界第五的Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran，這對泰國組合曾多次與「鄧謝配」碰頭，謝影雪今次夥拍師弟出戰，硬仗可期，首局曾經領先13：11，其後被對方逆轉，以15：21落後。第二局同樣緊湊，後段被拉開，僅負17：21，力戰直落兩局不敵對手，首圈止步。

另一對港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔，與主場的古賀輝／齋藤夏爭出線，以19：21及14：21吞敗；港隊男雙的呂俊瑋／洪魁駿同樣不敵日本的保木卓朗／小林優吾，首圈止步，而女雙的楊雅婷／楊霈霖則激戰三局負主場的古根川美櫻／上杉杏。