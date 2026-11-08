羽毛球韓國賽吳英倫賴浩俊合演另類香港打吡　世界排名料再創新高

22歲港將吳英倫（Jason Gunawan）繼9月中國羽毛球大師賽後，今周在韓國羽毛球公開賽再次殺入決賽。面對父母皆為香港人的加拿大代表賴浩俊（Victor Lai），吳英倫以11：21、14：21直落兩局告負，無緣贏得今年第二項世界羽聯（BWF）巡迴賽冠軍，但仍可進帳7800巡迴賽積分，羽毛球男子單打世界排名可望再創新高。



羽毛球韓國賽︱吳英倫3個月內兩度打入巡迴賽決賽，世界排名持續創新高。（ig＠official_bka）

吳英倫3個月內兩晉世界羽聯巡迴賽決賽 世界排名節節上升

吳英倫今年狀態大勇，世界排名亦節節上升，他和李卓耀今年9月在中國大師賽齊晉決賽，寫下港將新一頁。Jason當時擊敗師兄封王，首度贏得超級750級別賽事冠軍，收穫11000分，世界排名進一步提升。今次韓國公開賽二人亦一路闖關，李卓耀4強不敵世界排名第6位的賴浩俊止步，吳英倫在另一場準決賽則輕取王子維，3個月內兩度打入巡迴賽決賽。

賴浩俊擊敗吳英倫，贏得韓國羽毛球公開賽冠軍。（ig＠official_bka）

與賴浩俊合演「另類香港打吡」

吳英倫、賴浩俊均在2004年出生，加拿大多倫多東部士嘉堡（Scarborough）出生的Victor，父母皆是香港移民，他8歲那年接觸羽毛球，這個運動在北美並非主流運動，賴浩俊升讀約克大學，以兼職運動員身份繼續羽球生涯。幸好遇上退役後回流加拿大當教練的前港將周凱華，Victor在「華華」指導下進步神速，去年為加拿大歷史性贏得世錦賽男單銅牌，今年6月在超級1000級別的印尼公開賽決賽擊敗主場球手基斯迪封王，首奪巡迴賽冠軍。因此今次韓國公開賽與吳英倫相遇，猶如一場「另類香港打吡」。

賴浩俊繼今年6月在印尼公開賽首奪巡迴賽冠軍後，在韓國再封王。（ig＠official_bka）

賴浩俊父母為香港移民 師承前港將周凱華

二人在少年時代不時一起訓練和對戰，惟升上成人組後，去年9月才在香港公開賽首度在巡迴賽相遇，當時有主場之利的吳英倫在資格賽直落兩局淘汰對方。不過今場賴浩俊一面倒佔優，首局初段已拋離10：3，吳英倫找不到機會反撲，Victor以21：11先下一城。第二局戰情亦相若，賴浩俊局初拉開至7：1，並以21：14再勝一局，順利繼印尼公開賽後，贏得個人第二項巡迴賽錦標。賽後教練周凱華隨即在社交媒體發文讚揚愛徒，並感言：「我們再次做到了！」

吳英倫雖然在韓國公開賽未能再封王，但亞軍仍豪取7800分。（ig＠official_bka）

吳英倫世界排名料再創新高

吳英倫雖然在韓國公開賽未能再封王，但獲得亞軍仍豪取7800分。他晉身賽事4強，已升上世界排名22位的新高，今日決賽前累積57630分，進一步攀升至第17位，與排第16位的師兄李卓耀只差1250分，因此在韓國賽獲亞軍後，排名有機會再創新高。吳英倫亞軍獲得7800分，李卓耀亦入4強進帳6420分。30歲的李卓耀2024年1月升上世界排名第13位，寫下生涯新高，近期他全面回勇，可望再次衝擊世界排名和更多錦標。