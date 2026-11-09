青奧2026｜何承謙締歷史　男子花劍大熱封王　摘港隊今屆第二金

青年奧運會繼續在塞內加爾達喀爾（Dakar，又譯達卡）上演，港隊獎牌希望何承謙今日（9日）登場，角逐男子花劍，「細孖」過關斬將，超越師兄蔡俊彥，成為香港劍擊史上首位青奧金牌得主。



出戰青奧的港隊代表團中，何承謙是唯一參賽的劍擊代表，「細孖」今年表現亮眼，除了贏得世少冠軍﹑成為少年組世界第一，挑戰成年組同樣佳績頻頻，兩次打入國際賽八強，從名古屋亞運起更接過守尾門的重任。港隊過去兩屆由蔡俊彥及佘繕妡分別摘銀，今屆由何承謙衝金。

何承謙今屆代表港隊出戰青奧。（資料圖片／趙子晉攝）

今屆青奧共14人角逐男子花劍，何承謙被編入第一小組，與塞浦路斯﹑哥斯達黎加﹑塞內加爾﹑委內瑞拉﹑阿爾及利亞及丹麥劍手同組。何承謙首場意外以2：5不敵塞浦路斯的Aris Kiayias，其後逐漸入局，連贏5場，當中面對哥斯達黎加及塞內加爾劍手「派蛋」而回，小組賽錄得5勝1負，6場僅失9分，以總成績次名出線，直入8強，與捷克劍手路域（Krystof Novak）爭晉級。

何承謙在青奧決賽再鬥日本的前田將志。（FIE）

何承謙未受太大壓力，以15：2大勝對手，晉身四強，將與塞浦路斯的Aris Kiayias爭入決賽。細孖在小組賽曾輸2：5，今仗四強戰早段比分緊湊，戰至4：4一口氣連取8分拉開差距，再以15：10擊敗對手，順利晉級決賽，與日本的前田將志（Masashi Maeda）爭金牌。

繼世少賽四強後，何承謙再遇前田將志，細孖上次交手以15：8擊敗對方，何承謙初段領先4：2，其後一度被前田追成5：5，細孖再取3分，其後保持優勢，後段再擴大比分，以15：8擊敗對手奪金，亦是港隊今屆青奧第二金。

青奧2026港隊成績



金牌

潘浩然 武術男子太極全能

何承謙 劍擊男子花劍



銀牌

黎騏豪／蘇籽童 乒乓混合雙打



銅牌

文薈喬 游泳女子100米蛙泳

文薈喬 游泳女子50米蛙泳

蘇籽童 乒乓女子單打

