世中運2026｜港隊38名小將遠赴里約熱內盧　兩青奧代表再披甲出戰

撰文：趙子晉
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世界中學生運動會將在下月3至8日在巴西里約熱內盧上演，今屆港隊派出38名小將，參戰田徑及沙灘排球，周二（10日）在拔萃男書院舉行授旗儀式。

兩年一度的世界中學生運動會，今年在巴西里約熱內盧上演，共有38名港將參加田徑及沙灘排球兩大項目，當中首度有港將參戰沙排。剛剛戰畢塞內加爾青奧的區皓駿及吳悅曦，將再披甲轉戰世中運，區皓駿出戰男子1500米及3000米；吳悅曦則角逐女子3000米。

區皓駿。（由港協暨奧委會提供）
吳悅曦。（由港協暨奧委會提供）

世界中學生運動會2026香港隊名單

田徑
男子組
100米　文守正、王國祐
200米　許浩軒、潘才俊、彭承任
400米　劉愷榛
1500米　區皓駿
3000米　區皓駿
110米欄　梁偉鈞、莊浩麟
400米欄　張進、蔣卓熹
4X100米接力　許浩軒、文守正、潘才俊、彭承任、王國祐
異程接力　許浩軒、劉愷榛、文守正、潘才俊、彭承任、王國祐
跳高　江毓晉、黃彥博
跳遠　梁梓軒
三級跳　陳晉源
標槍　簡栢翹

女子組
100米　陳俙而、廖珝玥、黃詠瞳、張珊姍
400米　李紫瑤、林穎姿
800米　李紫瑤、林穎姿
3000米　吳悅曦、余朗晴
100米欄　何心喬、譚因喬
4×100米接力　張銚芝、陳俙而、廖珝玥、黃詠瞳、張珊姍
異程接力　陳俙而、廖珝玥、李紫瑤、黃詠瞳、林穎姿、張珊姍

沙灘排球
男子組　劉行﹑陳霈霖﹑鍾兆永
女子組　葉焯茵﹑伍康婷﹑麥嘉珈

（中國香港學界體育聯會）
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