花劍世界盃｜蔡俊彥再不敵飯村一輝　保加利亞站無緣頒獎台

在保加利亞普羅夫迪夫上演的花劍世界盃，港隊男花6將角逐正賽圈，蔡俊彥連過兩關，晉身16強。



花劍世界盃普羅夫迪夫站，港隊男子花劍6將角逐正賽，蔡俊彥憑世界排名晉級，首圈面對美國名將占美屈臣（Miles Chamley-Watson），落後下逆轉過關，其後與俄羅斯的邁連哥夫（Vladislav Mylnikov）爭入16強，蔡俊彥以15：8再下一城。

蔡俊彥與托巴（Abdelrahman Tolba）爭晉級，Ryan以15：13力克對手，晉級8強，與日本的飯村一輝爭上頒獎台，惟再度以5：15不敵這名日本劍手，無緣獎牌。

花劍世界盃普羅夫迪夫站港隊賽程（香港時間）



64強

鄭曉為 15：8 陳諾思

蔡俊彥 15：10 占美屈臣（美國）

蔡子樂 7：15 比安奇（意大利）

林浩朗 12：15 安頓保路達捷夫（俄羅斯）

何承謙 13：15 Andrzej Rzadkowski（波蘭）

梁千雨 3：15 施度（法國）

鄭鐵男 14：15 Anas Anane（法國）



32強

鄭曉為 8：15 Martina Favaretto（意大利）

蔡俊彥 15：8 邁連哥夫（俄羅斯）



16強

蔡俊彥 15：13 托巴（埃及）



8強

蔡俊彥 5：15 飯村一輝（日本）

