劍擊世界盃｜張家朗養傷缺陣 何承謙即歸隊偕蔡俊彥征保加利亞
撰文：趙子晉
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在名古屋亞運一直噴止痛劑上陣的張家朗，新賽季首站高松站堅持出戰後，今周的普羅夫迪夫站世界盃缺陣，好好休養左手手肘的傷患，港隊男花由蔡俊彥領軍，而剛剛揚威塞內加爾的何承謙，亦馬不停蹄立即歸隊。
國際劍聯（FIE）國際賽今周再度上演，花劍﹑重劍﹑佩劍世界盃在四地進行，當中原定在西班牙馬略卡舉行的花劍世界盃，臨時由保加利亞的普羅夫迪夫（Plovdiv）接手。
今站港隊男花的名單中，未見張家朗的名字，張家朗的左手手肘一直受傷患困擾，在名古屋亞運更一直噴止痛劑忍痛上陣，難免影響發揮。上站高松站他亦有參賽，個人賽首圈止步，團體賽後段未有披甲，今站養傷缺陣。
張家朗避戰，港隊男花團體賽陣容必定有變動。蔡俊彥繼續領軍，偕一眾師弟出戰，早前稱霸青年奧運會的何承謙，隨即從塞內加爾歸隊，與師兄再度在世界盃爭殊榮，上次世界盃分站沒有張家朗，是上季第一站的馬略卡站，當時蔡俊彥夥拍梁千雨﹑何承謙﹑林浩朗，獲得第5名。
男﹑女子重劍世界盃則分別在瑞士伯恩（Berne）及中國無錫上演，不少小將在巴林戰畢青少年世界盃，再緊接出戰，當中15歲的黃柏耀初次挑戰成年組世界盃。
花劍世界盃普羅夫迪夫站
陳峻霖﹑鄭鐵男﹑蔡子樂﹑蔡俊彥﹑何承謙﹑甘卓桁﹑林浩朗﹑梁千雨﹑梁國風﹑原子舜
陳可悠﹑陳諾思﹑鄭曉為﹑樊寶懿﹑關渝澄﹑梁雅蕾﹑梁殷僑﹑廖愷翹﹑文銥澄﹑黃純一
男子重劍世界盃伯恩站
陳俊曦﹑徐啓哲﹑方凱申﹑高映川﹑何瑋桁﹑徐浤展﹑劉昊峯﹑吳浩天﹑吳紹鄺﹑黃柏耀﹑王梓皓﹑楊均培
女子重劍世界盃無錫站
陳渭泠﹑朱嘉望﹑方心﹑佘繕妡﹑黎曉瞳﹑李玟慧﹑連翊希﹑吳琬琳﹑宋德心﹑吳海諦
佩劍世界盃開羅站
陳樂熹﹑何柏霖﹑何思朗﹑任俊霖﹑李俊林﹑李俊延
朱詠翹﹑方怡德﹑劉綺程﹑梁洛文﹑薛雅齊﹑薛雅致﹑曾悅澄