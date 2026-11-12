劍擊世界盃｜張家朗養傷缺陣　何承謙即歸隊偕蔡俊彥征保加利亞

在名古屋亞運一直噴止痛劑上陣的張家朗，新賽季首站高松站堅持出戰後，今周的普羅夫迪夫站世界盃缺陣，好好休養左手手肘的傷患，港隊男花由蔡俊彥領軍，而剛剛揚威塞內加爾的何承謙，亦馬不停蹄立即歸隊。



國際劍聯（FIE）國際賽今周再度上演，花劍﹑重劍﹑佩劍世界盃在四地進行，當中原定在西班牙馬略卡舉行的花劍世界盃，臨時由保加利亞的普羅夫迪夫（Plovdiv）接手。

今站港隊男花的名單中，未見張家朗的名字，張家朗的左手手肘一直受傷患困擾，在名古屋亞運更一直噴止痛劑忍痛上陣，難免影響發揮。上站高松站他亦有參賽，個人賽首圈止步，團體賽後段未有披甲，今站養傷缺陣。

張家威早前負傷出戰名古屋亞運。（資料圖片／趙子晉攝）

張家朗缺陣普羅夫迪夫養傷。（資料圖片／趙子晉攝）

張家朗避戰，港隊男花團體賽陣容必定有變動。蔡俊彥繼續領軍，偕一眾師弟出戰，早前稱霸青年奧運會的何承謙，隨即從塞內加爾歸隊，與師兄再度在世界盃爭殊榮，上次世界盃分站沒有張家朗，是上季第一站的馬略卡站，當時蔡俊彥夥拍梁千雨﹑何承謙﹑林浩朗，獲得第5名。

何承謙青奧奪金後即轉赴保加利亞。（FIE）

上年馬略卡站張家朗同樣缺陣。（FIE）

男﹑女子重劍世界盃則分別在瑞士伯恩（Berne）及中國無錫上演，不少小將在巴林戰畢青少年世界盃，再緊接出戰，當中15歲的黃柏耀初次挑戰成年組世界盃。