劍擊世界盃｜港隊男花保加利亞站5人晉級　梁千雨鄭鐵男全勝過關

國際劍聯（FIE）國際賽今周末上演，保加利亞普羅夫迪夫舉行花劍世界盃，港隊男花雖有張家朗缺陣，正賽圈仍有六名港將的身影，當中梁千雨、鄭鐵男小組全勝，而戰畢青年奧運會的何承謙同樣順利過關。



國際劍擊世界盃今周上演，男子重劍率先在瑞士伯恩完成個人賽，花劍則在保加利亞普羅夫迪夫上演。港隊男花雖有張家朗缺陣，仍有10名港將角逐，蔡俊彥憑世界排名直入正賽，包括何承謙在內的港將須出戰外圍賽。

何承謙。（中國香港劍擊總會）

梁千雨與鄭鐵男小組賽全勝，率先取得正賽圈一席位，剛在塞內加爾青奧奪金的何承謙，小組賽4勝2負，然後面對厄瓜多爾及喀麥隆劍手，緊接兩場輕鬆過關，順利晉身正賽圈。林浩朗同樣未受太大壓力，連挫日本的上野優斗及英國的大衛威廉斯（David Williams），蔡子樂則連過三關，港隊五將從外圍賽脫穎而出。

鄭鐵男。（中國香港劍擊總會）

梁千雨。（資料圖片／趙子晉攝）

港隊男花在普羅夫迪夫站正賽不易應付，蔡俊彥再遇上美國名將占美屈臣（Miles Chamley-Watson），林浩朗惡鬥俄羅斯的安頓保路達捷夫（Anton Borodachev），而蔡子樂則挑戰意大利的比安奇（Guillaume Bianchi）。女子花劍方面，鄭曉為藉小組賽成績過關，陳諾思同樣晉級，兩人在首圈碰頭。

在中國無錫上演的女子重劍世界盃，佘繕妡直入正賽，成為唯一入圍的港將。佩劍世界盃開羅站，薛雅齊與劉綺程同樣透過外圍賽過關，晉身正賽圈。

花劍世界盃普羅夫迪夫站港隊賽程（香港時間）



下午4:30 鄭曉為 對 陳諾思

下午5:00 蔡俊彥 對 占美屈臣（美國）

下午5:00 蔡子樂 對 比安奇（意大利）

下午5:25 林浩朗 對 安頓保路達捷夫（俄羅斯）

下午5:25 何承謙 對 Andrzej Rzadkowski（波蘭）

下午6:15 梁千雨 對 施度（法國）

下午6:15 鄭鐵男 對 Anas Anane（法國）

