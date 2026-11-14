重劍世界盃｜港隊男重伯恩站締歷史　銅牌戰不敵意大利無緣頒獎台

港隊男重的方凱申、何瑋桁、吳浩天、劉昊峯是近年常規陣容，今站在瑞士伯恩的世界盃，何、吳兩人因傷未能上陣，港隊唯有變陣，以小將徐浤展、黃柏耀取代位置。港隊男重最強是凝聚力，全隊上下依然一條心，接連「決一劍」力克法國、韓國，港隊男重首度晉身世界盃四強，締造歷史。



方凱申、何瑋桁、吳浩天、劉昊峯是近年港隊男重的常規陣容。（資料圖片／趙子晉攝）

每個劍擊賽季長達大半年，劍手們難免有傷患，在瑞士伯恩站男重世界盃，何瑋桁與吳浩天因傷缺陣今站團體賽，由小將徐浤展及15歲的黃柏耀上陣。以往四子合作無間，而且陣容彈性十足，團隊中每人都可勝任不同位置。大師兄方凱申與劉昊峯配合兩名師弟，今站陣容較固定，方凱申、劉昊峯負責最後兩棒，吳、何兩人在後方支持隊友。

港隊32強先挫烏茲別克，然後再挑戰2號種子法國爭入8強，港隊男重至中段一直落後，劉昊峯第6局先追兩分，徐浤展第7局打出一局7：4反超前，劉昊峯為港隊保持3分優勢。方凱申在最後一局一度拉開4分，卻被對手追成34：34平手，進入「決一劍」，凱申頂住壓力取得「單燈」，以35：34晉身8強。

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港隊男重再闖8強，與韓國爭入4強，港隊在亞錦賽季軍戰曾挫韓國，今次再交手，港隊早已拉開差距，兩軍中段收窄分差，港隊是稍為佔優的一方，以3分領先進入最後一節。方凱申最後20秒領先4分，卻重演上圈的驚險畫面，被韓國力追至44：44，再度戰至「決一劍」，方凱申關鍵時刻再單燈，港隊男重首次晉身世界盃團體四強，締造歷史。

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港隊男重與主場的瑞士爭入決賽，早段被拉開比分，小將黃柏耀終有上陣機會，最後以31：45不敵瑞士，將與意大利爭季軍。面對勁旅，港隊再排新陣，徐浤展、黃柏耀分別正選，黃更任正選，即使最後以33：45不敵意大利，依然締造歷史。

徐浤展。（巴林劍擊總會）