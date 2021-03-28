田徑｜陳志強破三級跳香港青年紀錄　王珞僖挑戰高欄完成目標

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-28 17:04

香港田徑系列賽次日賽事續於將軍澳運動場上演，18歲港隊代表陳志強在三級跳遠賽事以15米摘冠，並打破U20青年紀錄。

主項跳遠的陳志強在首日（27日）的U20跳遠賽事上以6.87米封王，今日（28日）乘勇出戰三級跳公開組賽事，以15米打破高澔塱於2016年創下的14.97米青年紀錄，並摘下冠軍。他坦言對打破紀錄不太感意外，「自己能力都是這個位，都是預期之內。」

中六生陳志強在疫情下進行非正式訓練，仍衝破個人最佳成績和香港青年紀錄。（李澤彤攝）

疫情下馬路邊訓練 上周首躍入沙池

去年他在學界賽已跳出14.88米個人最佳成績，上周的測試賽是他自疫情爆發以來首個比賽，他指在疫情封場下，上周比賽前都久未躍入沙池。「疫情之下，僅能與教練在城門谷運動場的馬路邊練習，已經很久沒有落沙池了，運動場重開後都只是練跑、速度，沒有落池。」他稱雖然狀態未及疫情前般好，但速度上有所提升，因而能刷新紀錄。「現在練返多點落池，可能之後會有更好成績。」他笑道。

曾在2018年全國少年田徑賽三級跳摘銅的他，以吳家維在8年前跳出的15.76香港成年紀錄為目標。

陳志強以15米刷新由跳遠港將高澔塱創下的青年紀錄。（李澤彤攝）

王珞僖挑戰高欄完成目標

上周沒有出戰測試賽的跨欄青奧銅牌王珞僖，今天於110米欄登場，去年升上成年組的他今天以14.56秒名列第4，張宏峰則以14.11秒奪冠。王珞僖坦言不急於追趕師兄們，比起去年11月初戰高欄時「炒欄」已很大進步：「今日賽前對自己目標是不跌欄和安全跑回終點，始終升了成年組僅數個月，不會說想贏誰，做到目標就已經滿意。」

他表示作為運動員一定想出戰大賽，惟現在說全運會和亞錦賽言之尚早，首要目標是適應高欄，「想做好自己心裏把尺，不想被外在因素影響令跨欄有壓力，有壓力便失去意義，跨得開心、有進步才是我理想的跨欄。」