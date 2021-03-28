田徑｜欄后呂麗瑤本地賽封后仍落淚　疫情下被困香港的運動員心聲

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-28 15:50

呂麗瑤徘徊在疫症輪迴與希望之間，終於抑制不住眼淚。 她在周日（28日）在將軍澳運動場舉行的香港系列賽跑第一，惟你、我、她都深明這個第一並不代表什麼，渴望突破的香港「欄后」最希望的，還是再踏上國際賽場。

呂麗瑤連續兩星期出戰香港賽事，繼上周在季前測試賽以13.63秒率先衝線後，今日（28日）再於系列賽以13.57秒封后，廖海茵與盛楚殷以14.32秒及14.58秒緊隨其後。雖然呂麗瑤的時間未及個人最佳紀錄的13.32秒，但她認為自己「一場比一場快」，做到預期目標，又笑稱「搵返魂魄返嚟」，惟還要改善落地問題。

呂麗瑤在香港田徑系列賽以13.57秒封后，她自言已逐漸拾回比賽狀態。（李澤彤攝）

不能倚賴別人帶住我跑，不然即是我永遠做不到第一。 呂麗瑤

她直言落場仍像「自己做自己」，「教練想我做到的是即使是帶頭，也要逼自己做到快，畢道我是來比賽、來鬥快的。」捱得過艱苦的訓練，卻難抵賽事停擺的心理調整，「長時間沒有比賽，個人有點提不起勁，但我也找到感覺、知道要跑。我相信現在放我在其他國家比賽，我也能做到好成績。」

呂麗瑤坦言教練想她做到的是，「即使是帶頭，也要逼自己快。」（李澤彤攝）

以往經常聽到她說在大賽上被強敵逼出爆發力，就像2018年亞運會，她一舉奪得銅牌的驚人表現。呂麗瑤坦言要改善「倚賴」對手：「我要有能力自己跑，不能倚賴別人帶住我跑，不然即我永遠做不到第一、做不到前面那個吧？這也是我想做到的事。」

亞運轉眼已過去近3年，呂麗瑤想出戰更高一級的奧運，但横亘在眼前的，不只是現實中一道道竪立的欄架，還有一道隱形障礙—疫症的未知數，教練鄧漢昇計劃安排她在到歐洲參賽，惟比賽地點、一切總總都只能答「等總教練安排」。

呂麗瑤說到海外選手進度時突然感觸落淚。（李澤彤攝）

呂麗瑤的上一場海外賽事，已是去年3月初的昆士蘭田徑錦標賽，當時她以13.64秒摘冠，當時本來相隔一周，就可乘勇出戰昆士蘭田徑經典賽，爭取B級奧運積分，然而賽事因疫情取消。

然後便沒有然後，疫情之下，「香港欄后」已缺席國際賽一年。她無奈笑道：「出去的話都被人『撳住砌』。」相比起中日台選手，一直只能靠操練保持狀態的她，形勢被動又落後，說到運動員的痛處，她毫無預警下落淚。

「一直激勵自己是很難」

空氣突然凝結，10分鐘前她還手執香蕉邊吃邊拍照並與記者開玩笑，同一番賽後感想與上周其實大致相同，只是說到心坎裏吧。

雖然嘴裏說「急不來」、「控制不到」，惟一想到一直窮追不捨的對手有更多比賽機會提升狀態和進步，她眼前的難題並不只於賽道上的10道欄架，疫情下曾燃起過希望卻又落空，像是輪迴般度日。

呂麗瑤坦言莫說是奧運積分賽，她在疫情下沒有比賽審視努力，也是失望的事。（李澤彤攝）

「好想可以做好，但是⋯⋯不知道怎樣說。這段時間我都對自己說，撇除外在因素，一定要先做好自己，是我堅持做、每一日去練習的動力。要一直激勵自己是很難的，但我想做好，所以我會做。」

眼淚掙扎着湧出了眼眶，她哽咽續說：「不要說奧運分不奧運分，沒有機會去審視自己的努力，是很失望的。但2020年都過去了，只能盼望今年能出去比賽、多點比賽。」

因着「大貪」的眼淚 13.2秒是奢求嗎？

上一次「現場直擊」呂麗瑤哭成淚人，已是2018年雅加達亞運會。歷史性摘銅的她披着香港區旗走入採訪區仍歷歷在目，她淚流滿臉說是田徑幫助她走出低谷，那時她說「其實我很大貪，一直想跑到13.2秒」。

3年後的眼淚，也許亦是因為她「大貪」，當整個體育界話題都圍繞着奧運，她坦言去到是「Bonus」，即使去到也不代表是高人一等，她的目標始終是戰勝自己，深信自己不止於13.32秒。

13.14秒的香港紀錄，我們一直在等待她打破，也相信她會打破。