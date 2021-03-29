東張西望｜行山客犯眾憎？有人爬茅坪藤皇打卡　富安花園禁絕山友

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-03-29 19:39

《東張西望》周日追蹤行山熱潮帶來的問題，節目直擊行山人士攀爬茅坪藤皇打卡，並報道馬鞍山富安花園居民不滿行山人士滋擾，所以禁止行山人士路經屋苑範圍。

從節目片段所見，富安花園的主要出入口有保安把守，張貼了多張標語，稱富安花園屬私人地方，不准行山人士內進。富安花園巴士站是行山的熱門集合地點，通常行山人士會以此為起點，經過屋苑後，推開鐵閘過橋，上樓梯再沿梅子林路而上到梅子林，之後可往茅坪、昂平、鹿巢石林或女婆山等地。

《東張西望》報道富安花園「封村」：

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疫情下，行山的人愈來愈多，噪音滋擾到富安花園的居民，而且節目指部分行山人士經過屋苑時不戴口罩，令居民擔心傳播疫症。接受訪問的行山人士都明白居民顧慮，願意行遠一點，但亦有行山人士不希望居民一刀切禁止行山人士路經。

節目主持實測3條由富安花園正門往梅子林的路線，發現穿過屋苑後過閘上樓級往梅子林路的方法最短及最快，全長約300米，行4分半鐘。

至於經屋苑外圍再過閘上樓級，全長700米左右，要行8分半鐘；而按屋苑指示的路線，就要先過橋，沿梅子林路行，行到會合屋苑後樓級小路的路口，要行800米，需時11分半。

《東張西望》直擊行山人士爬藤皇：

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之後，節目講到茅坪藤皇，影到有行山人士攀爬藤皇，坐到藤皇上打卡，更有人拉住藤枝借力，甚至做出高難度動作，凌空倒吊在樹藤上。其實，漁護署在附近設置告示牌，叫遊人「請勿攀爬，愛護植物」。

最後，節目講到粉嶺坪輋壁畫村，村民指遊人不守規矩，有人折斷植物，摘走果實，亂扔垃圾。村民已在村內廣貼告示，希望遊人入村戴口罩，帶走自己的垃圾，不要喧嘩。

有坪輋村民主動塗污壁畫趕遊客：

村民張先生更加出「絕」招，將屋外的壁畫塗污，以減少遊人，他表示有人將他屋外被塗污的壁畫照片放上網後，遊人數量減少三分之二。張先生說：「一放寬，有時候有幾部旅遊巴，全部老人家來玩，路過又不戴口罩。」

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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